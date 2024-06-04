Скромный рыцарь и контактный рельс. В петербургском метро юноша рискнул жизнью из-за чужого телефона

Практически инструкцию «как никогда не надо делать в метро» опубликовал вечером 3 июня тг-канал «Мегаполис». Короткий ролик рассказывает вроде бы о достойном поступке — но можно расценить его и как опасное для жизни легкомыслие.



Сообщается, что видео снято на станции метро «Пушкинская». Девушка грустно смотрит на упавший на пути телефон, фоном слышен звук отъезжающего поезда. Молодой человек прыгает на рельсы и возвращает смартфон хозяйке.

