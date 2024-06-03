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    В Петербурге СДЭК возобновила движение отправлений и вручила большую часть задержанных посылок

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    В Петербурге и других городах России СДЭК возобновила движение отправлений после масштабного сбоя. Получателям вручили большую часть задержанных посылок, оставшиеся планируется выдать в ближайшее время, сообщает пресс-служба компании 3 июня.

    Также посылки снова можно отправить не только в ПВЗ, но и с помощью курьеров. Компания временно работает только по стандартным тарифам, специальные условия временно не применяются. Сайт, личные кабинеты физических и юридических лиц, мобильное приложение — также работоспособны.

    Сеть СДЭК насчитывает более 5000 ПВЗ. Перевозчик приостановил выдачу отправлений из-за масштабного технического сбоя, который случился 26 мая.

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