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    ТЮЗ в новой премьере отправит Пушкина в метель

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    4 июня в ТЮЗе им. А. А. Брянцева состоится очередная премьера — «Пушкин. Сквозь Метель» по произведениям А. С. Пушкина в постановке Дмитрия Туркова.

    Афиша спектакля
    Афиша спектакляФото: предоставлено театром
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    Повествование спектакля строится на повести «Метель», однако помимо этого произведения в сценической версии, созданной режиссёром, задействованы сведения из дневников и писем Пушкина и его современников — П. Вяземского, Е. Баратынского, А. Керн, а также стихотворения самого поэта. Прежде всего режиссера интересует не само художественное произведение, но его создатель и то, как личность создателя отражается в его творчестве. Метель становится образом биографии Пушкина, спонтанных переплетений его судьбы и творческого пути. Творец, создающий целый мир на страницах книги, становится автором не только судеб своих персонажей, но и своей собственной судьбы, шаг за шагом преодолевая обстоятельства и следуя своему предназначению.

    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: предоставлено театром
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    Режиссёр Дмитрий Турков о постановке: «В замысле спектакля мне наиболее был интересен сам Пушкин, потому что из всех «Повестей Белкина» Пушкин в «Метели» более всего ощутим по языку, по личностному отношению к героям. Далее, читая его письма, погружаясь в его мир, пропуская его через себя, я ощутил помимо образа метели огромный, космический масштаб личности Пушкина. Отсюда родился центральный многоплановый визуальный образ. Мы взяли за основу кольца Сатурна, как бы встроенные друг в друга, создающие и образ самой метели, и в то же время фантасмагорию, творимую фантазией поэта. Тем самым мы даем импульс воображению зрителя».

    16+

    Арина Хек

    Афиша спектакля
    Афиша спектакляФото: предоставлено театром
    фото с репетиции спектакля
    фото с репетиции спектакляФото: предоставлено театром

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