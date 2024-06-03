ТЮЗ в новой премьере отправит Пушкина в метель

4 июня в ТЮЗе им. А. А. Брянцева состоится очередная премьера — «Пушкин. Сквозь Метель» по произведениям А. С. Пушкина в постановке Дмитрия Туркова.



Афиша спектакля Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





Повествование спектакля строится на повести «Метель», однако помимо этого произведения в сценической версии, созданной режиссёром, задействованы сведения из дневников и писем Пушкина и его современников — П. Вяземского , Е. Баратынского , А. Керн , а также стихотворения самого поэта. Прежде всего режиссера интересует не само художественное произведение, но его создатель и то, как личность создателя отражается в его творчестве. Метель становится образом биографии Пушкина, спонтанных переплетений его судьбы и творческого пути. Творец, создающий целый мир на страницах книги, становится автором не только судеб своих персонажей, но и своей собственной судьбы, шаг за шагом преодолевая обстоятельства и следуя своему предназначению.



фото с репетиции спектакля Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться





Режиссёр Дмитрий Турков о постановке: «В замысле спектакля мне наиболее был интересен сам Пушкин, потому что из всех «Повестей Белкина» Пушкин в «Метели» более всего ощутим по языку, по личностному отношению к героям. Далее, читая его письма, погружаясь в его мир, пропуская его через себя, я ощутил помимо образа метели огромный, космический масштаб личности Пушкина. Отсюда родился центральный многоплановый визуальный образ. Мы взяли за основу кольца Сатурна, как бы встроенные друг в друга, создающие и образ самой метели, и в то же время фантасмагорию, творимую фантазией поэта. Тем самым мы даем импульс воображению зрителя».



16+

Арина Хек

