«Ъ»: Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай. Об этом 3 июня со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».
Сейчас губернатором Республики Алтай является Олег Хорохордин.
«О том, что Андрей Турчак в ближайшее время может стать губернатором Республики Алтай, «Ъ» рассказали два источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля. Источник в администрации президента (АП) подтвердил эту информацию», — сообщает «Коммерсантъ».
Напомним, в минувшее воскресенье, 2 июня, партия «Единая Россия» официально выдвинула действующего главу Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах губернатора города, которые пройдут в сентябре. На конференции, которая прошла в историческом парке «Россия — моя история», присутствовал и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Я не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища, губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова», — сказал Турчак на конференции. Так и вышло — 200 голосов «за», один «против».
Андрей Турчак родился в Ленинграде в 1975 году. Прошел трудовой путь от детского тренера по дзюдо до вице-спикера Совета Федерации. В 2009 году в возрасте 33 лет возглавил Псковскую область, став одним из самых молодых глав регионов России.