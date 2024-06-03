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    «Ъ»: Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай

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    Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай. Об этом 3 июня со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

    Сейчас губернатором Республики Алтай является Олег Хорохордин.

    «О том, что Андрей Турчак в ближайшее время может стать губернатором Республики Алтай, «Ъ» рассказали два источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля. Источник в администрации президента (АП) подтвердил эту информацию», — сообщает «Коммерсантъ».

    Напомним, в минувшее воскресенье, 2 июня, партия «Единая Россия» официально выдвинула действующего главу Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах губернатора города, которые пройдут в сентябре. На конференции, которая прошла в историческом парке «Россия — моя история», присутствовал и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

    «Я не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища, губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова», — сказал Турчак на конференции. Так и вышло — 200 голосов «за», один «против».

    Андрей Турчак родился в Ленинграде в 1975 году. Прошел трудовой путь от детского тренера по дзюдо до вице-спикера Совета Федерации. В 2009 году в возрасте 33 лет возглавил Псковскую область, став одним из самых молодых глав регионов России.

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