«Ъ»: Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак может стать губернатором Республики Алтай. Об этом 3 июня со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

Сейчас губернатором Республики Алтай является Олег Хорохордин.



«О том, что Андрей Турчак в ближайшее время может стать губернатором Республики Алтай, «Ъ» рассказали два источника, близких к внутриполитическому блоку Кремля. Источник в администрации президента (АП) подтвердил эту информацию», — сообщает «Коммерсантъ».



Напомним, в минувшее воскресенье, 2 июня, партия «Единая Россия» официально выдвинула действующего главу Петербурга Александра Беглова кандидатом на выборах губернатора города, которые пройдут в сентябре. На конференции, которая прошла в историческом парке «Россия — моя история», присутствовал и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.