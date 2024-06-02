Кандидатский флеш-рояль. Кто рискует получить место в бюллетене на выборах губернатора

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В первое воскресенье июня в Петербурге прошли шесть конференций по выдвижению кандидатов в губернаторы. Все претенденты обещали городу лучшую жизнь. Судя по всему, именно у тех, кто выдвинулся в этот день, будет возможность пройти муниципальный фильтр — через два дня депутатов муниципальных советов попросили отдать свои автографы за будущих кандидатов.



На сайтах с правилами игры в покер при появлении на руках комбинации из пяти карт, выстроенных по старшинству (флеш-рояль), рекомендуют использовать хладнокровие и способность вводить соперников в заблуждение. Именно этим правилом, возможно, руководствовались политтехнологи штаба по выборам губернатора.

На третий день после объявления выборов главы Петербурга в городе провели шесть партийных конференций по выдвижению кандидатов. А за день до этого стало известно о трех желающих идти самовыдвиженцами, двое из которых оказались приверженцами «Единой России». В чём подвох? В муниципальном фильтре. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, нужно собрать 155 подписей депутатов из 84 советов. Большинство депутатов — или бюджетники, или представители «Единой России», поэтому партия власти как минимум может ставить свои условия.



По данным «Фонтанки», муниципальным советам еще в конце мая предложили подготовить документы, чтобы депутаты централизованно выполнили свой долг и подписались за кандидатов в губернаторы 4 или 5 июня. Это значит, что те, кто успел получить статус выдвинутого кандидата до этого времени, теоретически могут попасть в бюллетень. А те, кто назначил процедуры по выдвижению после этих дат, — скорее всего, нет.

Есть и еще одно условие. Самовыдвиженцам, если вдруг на их улице случится счастье и за них поставят подпись муниципалы в нужном количестве, придется собирать еще и 76 тысяч подписей избирателей — оформить их без помарок в допустимом количестве почти нереально. То же самое предстоит и кандидатам от партий, чьих представителей нет в городском Заксобрании или Госдуме. Помимо больших партий типа «Единой России» и ЛДПР, право выставлять кандидата без подписей имеет «Родина». То есть из как минимум восьми кандидатов кто-то отсеется уже в ближайшее время. А до стадии попадания в бюллетень дойдут от силы три или четыре кандидата. Зачем всем остальным при таких вводных участвовать в этом процессе, можно только предполагать.



Итак, кто же успел получить статус выдвинутого кандидата за первые три дня выборной кампании?

«200 голосов — за, один — против»

Губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинула «Единая Россия». На конференции, которая прошла в историческом парке «Россия — моя история», присутствовал секретарь партии Анатолий Турчак. «Безусловно, центральным событием в городе будут выборы губернатора Санкт-Петербурга <...>, — заявил Турчак. — Я не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища, губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова».



Сначала делегатам показали видеоролик о развитии города, который уже демонстрировали во время отчета губернатора перед Заксобранием, который впервые прошел в выездном формате, — в БКЗ «Октябрьский». Сам Беглов во время предвыборной речи повторил уже часто звучавшие тезисы об успехах последних пяти лет. Губернатор похвастался триллионным бюджетом — с 2022 года доходы казны превышали сумму с 12 нулями. «Я согласен, что… Один из лозунгов "Единой России" — это нужно ухаживать за инвестором, как за деревом. Чем больше ухаживаешь, тем больше плодов получаешь», — заявил Беглов, добавив, что у города это получилось уже в 2022 году.



В числе важных инфраструктурных проектов градоначальник упомянул ШМСД с разводным мостом, строительство Большого Смоленского моста, скоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), университетских кампусов, туристического кластера «Горская». Напомнил о развитии проекта «Остров фортов» в Кронштадте, помощь городу-побратиму Мариуполю и успехи Петербурга в борьбе с пандемией коронавируса.



Петербург — один из лидеров в деле поддержки семей с детьми и многодетных, подчеркнул градоначальник, добавив, что это — результат законов, которые принимались в последние годы. Беглов высказал личное мнение: он считает социальную программу Петербурга лучше в стране. «Я встречаюсь с зарубежными гостями, <...> и когда я им начинаю это рассказывать, они удивляются и говорят: "Не верим". Я им тогда даю книжечку на английском языке — Социальный кодекс», — сказал губернатор.



Напомнил Беглов, что в 2024 году в городе «практически ликвидировали» дефицит школ и детских садов. Бассейнам в школах, видимо, уже можно не удивляться: теперь там появляются и балетные классы. «Вот наш город <...> был первым, где родился балет, наш российский балет», — сказал глава Петербурга. Теперь в городе приступают к обновлению старых типовых школ, а также тех, которые расположены в центральных районах.



Во время перерыва для проведения голосования делегаты фотографировались, когда опускали бланки в урну, и сетовали на отсутствие буфета. «Большое упущение», — заметила нарядная дама в зеленом.



Результаты объявил председатель счетной комиссии Павел Рыбчак. Выдали 201 бюллетень, столько же обнаружили в урне для голосования. Все действительные. «В результате подсчета голосов по бюллетеням для тайного голосования счетная комиссия постановила, что голоса распределились следующим образом: Беглов Александр Дмитриевич — за 200 голосов, против один». В ответ на эту новость зал зааплодировал. Кто именно проголосовал против, неизвестно.



После того как решение о выдвижении было принято, Беглов выступил со второй речью. В ней он коснулся темы внешней политики России. «Президент принял вызов против мирового зла. Против мирового зла. Потому что мы что отстаиваем, и с нами больше половины мира? За наши, прежде всего, семейные ценности, за наши национальные ценности», — сказал градоначальник. Речь была встречена аплодисментами.



В «Единой России» обычно кандидатов выдвигают через праймериз. Для губернатора, сказали «Фонтанке» в партии, действовала другая процедура — ему нужно было провести встречи с руководителями первичных отделений (их, по словам Турчака, почти две тысячи в Петербурге). В пресс-службе Смольного «Фонтанке» сообщили, что встреча была 27 мая. Она прошла в очном формате в офисе реготделения на Конногвардейском бульваре.



Кто еще готов стать кандидатом в губернаторы Петербурга Утром 2 июня конференция ЛДПР выдвинула кандидатом депутата Заксобрания Максима Яковлева. До этого его фамилия мелькала в телефонных соцопросах. Сам он на конференцию по выдвижению не пришел — в партии уверяют, что он занимается подготовкой документов. Об активности Яковлева как депутата говорит статистика: в 2022-м , 2023-м и 2024 годах за подписью Яковлева в банке законопроектов значится по одному документу ежегодно. Последний написан в соавторстве с вице-спикером Павлом Иткиным (его рассматривали как одного из потенциальных кандидатов на пост губернатора, но, как уверяет он сам, известность Яковлева оказалась выше). В документе предлагается считать инвалидами, получившими военную травму в результате облучения на Чернобыльской АЭС.



Конференцию по выдвижению провела и партия «Родина». Кандидатом, как до этого анонсировалось, стала Мария Михайлова, ныне — предпринимательница, соучредитель сетевой компании RC Group. Как писала «Фонтанка», Михайлова известна тем, что участвовала в создании «фабрики троллей». В своем телеграм-канале она написала, что не считает нужным комментировать эту часть своей жизни, а тем, кто пишет об этом как о «скелетах в шкафу», ответила: «Какую реакцию вы ожидаете на это — что я заплачу и убегу? […] Меня сегодняшнюю характеризуют другие проекты». Во время выборов она намерена говорить о необходимости цифровизации городской среды. После выдвижения делегатам налили шампанского.



Утром 2 июня конференцию провели «Зелёные», выдвинув 36-летнего депутата муниципалитета Ульянка Павла Брагина. На открытии конференции он пожелал коллегам удачи на муниципальных выборах. До этого он обещал, что будет продвигать экоповестку, правда, без конкретики. Для регистрации кандидатом Брагину предстоит пройти не только муниципальный фильтр, но и собирать подписи.



Закрытую конференцию 2 июня также должен провести Сергей Малинкович, представитель «Коммунистов России». Недавно он написал обращение губернатору Петербурга с просьбой не допустить подорожания пива в Петербурге. Малинкович — ветеран выборных кампаний (он уже участвовал в выборах губернатора Петербурга, последний раз он пытался стать кандидатом в президенты России, также он является депутатом в Алтайском крае) и мастер эпатажных заявлений (только за последний год он предлагал выдавать губернаторам оружие и признать фейковым святого Валентина). Ему также предстоит собирать подписи.



Об участии в выборах ранее заявил Александр Абдин, управляющий партнер «ЕвроМед Клиник». Ранее он заявлял, что собирается участвовать в выборах от Российской партии свободы и справедливости. До 2021 года она носила аббревиатуру КПСС.



Абдин уже участвовал в выборах в Петербурге в 2021 году — он пытался стать депутатом Законодательного собрания и был одним из немногих, кто смог зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца. Во время избирательной кампании на улицах заметили плакаты Абдина с лозунгом «Я не бла-бла-бла». Депутатом он стать тогда не смог, хотя за него и рекомендовали голосовать бюджетникам. На вопрос «Фонтанки», удалось ли ему провести 2 июня конференцию, он ответил пространно: «Могу сказать уже сейчас и потом буду неоднократно повторять, что императив моей программы — "Город для Жизни", "Город для Жителей", "Город для Людей". Детали программы будут представлены чуть позже. Но житель города и его жизнь — символ веры моей программы, а сама программа катехизис».

Ирина Корбат, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

