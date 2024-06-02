Кандидатский флеш-рояль. Кто рискует получить место в бюллетене на выборах губернатора

В первое воскресенье июня в Петербурге прошли шесть конференций по выдвижению кандидатов в губернаторы. Все претенденты обещали городу лучшую жизнь. Судя по всему, именно у тех, кто выдвинулся в этот день, будет возможность пройти муниципальный фильтр — через два дня депутатов муниципальных советов попросили отдать свои автографы за будущих кандидатов.
На сайтах с правилами игры в покер при появлении на руках комбинации из пяти карт, выстроенных по старшинству (флеш-рояль), рекомендуют использовать хладнокровие и способность вводить соперников в заблуждение. Именно этим правилом, возможно, руководствовались политтехнологи штаба по выборам губернатора.
На третий день после объявления выборов главы Петербурга в городе провели шесть партийных конференций по выдвижению кандидатов. А за день до этого стало известно о трех желающих идти самовыдвиженцами, двое из которых оказались приверженцами «Единой России». В чём подвох? В муниципальном фильтре. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, нужно собрать 155 подписей депутатов из 84 советов. Большинство депутатов — или бюджетники, или представители «Единой России», поэтому партия власти как минимум может ставить свои условия.
По данным «Фонтанки», муниципальным советам еще в конце мая предложили подготовить документы, чтобы депутаты централизованно выполнили свой долг и подписались за кандидатов в губернаторы 4 или 5 июня. Это значит, что те, кто успел получить статус выдвинутого кандидата до этого времени, теоретически могут попасть в бюллетень. А те, кто назначил процедуры по выдвижению после этих дат, — скорее всего, нет.
Есть и еще одно условие. Самовыдвиженцам, если вдруг на их улице случится счастье и за них поставят подпись муниципалы в нужном количестве, придется собирать еще и 76 тысяч подписей избирателей — оформить их без помарок в допустимом количестве почти нереально. То же самое предстоит и кандидатам от партий, чьих представителей нет в городском Заксобрании или Госдуме. Помимо больших партий типа «Единой России» и ЛДПР, право выставлять кандидата без подписей имеет «Родина». То есть из как минимум восьми кандидатов кто-то отсеется уже в ближайшее время. А до стадии попадания в бюллетень дойдут от силы три или четыре кандидата. Зачем всем остальным при таких вводных участвовать в этом процессе, можно только предполагать.
Итак, кто же успел получить статус выдвинутого кандидата за первые три дня выборной кампании?
«200 голосов — за, один — против»
Губернатора Петербурга Александра Беглова выдвинула «Единая Россия». На конференции, которая прошла в историческом парке «Россия — моя история», присутствовал секретарь партии Анатолий Турчак. «Безусловно, центральным событием в городе будут выборы губернатора Санкт-Петербурга <...>, — заявил Турчак. — Я не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища, губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова».
Сначала делегатам показали видеоролик о развитии города, который уже демонстрировали во время отчета губернатора перед Заксобранием, который впервые прошел в выездном формате, — в БКЗ «Октябрьский». Сам Беглов во время предвыборной речи повторил уже часто звучавшие тезисы об успехах последних пяти лет. Губернатор похвастался триллионным бюджетом — с 2022 года доходы казны превышали сумму с 12 нулями.
«Я согласен, что… Один из лозунгов "Единой России" — это нужно ухаживать за инвестором, как за деревом. Чем больше ухаживаешь, тем больше плодов получаешь», — заявил Беглов, добавив, что у города это получилось уже в 2022 году.
В числе важных инфраструктурных проектов градоначальник упомянул ШМСД с разводным мостом, строительство Большого Смоленского моста, скоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), университетских кампусов, туристического кластера «Горская». Напомнил о развитии проекта «Остров фортов» в Кронштадте, помощь городу-побратиму Мариуполю и успехи Петербурга в борьбе с пандемией коронавируса.
Петербург — один из лидеров в деле поддержки семей с детьми и многодетных, подчеркнул градоначальник, добавив, что это — результат законов, которые принимались в последние годы. Беглов высказал личное мнение: он считает социальную программу Петербурга лучше в стране. «Я встречаюсь с зарубежными гостями, <...> и когда я им начинаю это рассказывать, они удивляются и говорят: "Не верим". Я им тогда даю книжечку на английском языке — Социальный кодекс», — сказал губернатор.
Напомнил Беглов, что в 2024 году в городе «практически ликвидировали» дефицит школ и детских садов. Бассейнам в школах, видимо, уже можно не удивляться: теперь там появляются и балетные классы. «Вот наш город <...> был первым, где родился балет, наш российский балет», — сказал глава Петербурга. Теперь в городе приступают к обновлению старых типовых школ, а также тех, которые расположены в центральных районах.
Во время перерыва для проведения голосования делегаты фотографировались, когда опускали бланки в урну, и сетовали на отсутствие буфета. «Большое упущение», — заметила нарядная дама в зеленом.
Результаты объявил председатель счетной комиссии Павел Рыбчак. Выдали 201 бюллетень, столько же обнаружили в урне для голосования. Все действительные. «В результате подсчета голосов по бюллетеням для тайного голосования счетная комиссия постановила, что голоса распределились следующим образом: Беглов Александр Дмитриевич — за 200 голосов, против один». В ответ на эту новость зал зааплодировал. Кто именно проголосовал против, неизвестно.
После того как решение о выдвижении было принято, Беглов выступил со второй речью. В ней он коснулся темы внешней политики России. «Президент принял вызов против мирового зла. Против мирового зла. Потому что мы что отстаиваем, и с нами больше половины мира? За наши, прежде всего, семейные ценности, за наши национальные ценности», — сказал градоначальник. Речь была встречена аплодисментами.
В «Единой России» обычно кандидатов выдвигают через праймериз. Для губернатора, сказали «Фонтанке» в партии, действовала другая процедура — ему нужно было провести встречи с руководителями первичных отделений (их, по словам Турчака, почти две тысячи в Петербурге). В пресс-службе Смольного «Фонтанке» сообщили, что встреча была 27 мая. Она прошла в очном формате в офисе реготделения на Конногвардейском бульваре.
Кто еще готов стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Утром 2 июня конференция ЛДПР выдвинула кандидатом депутата Заксобрания Максима Яковлева. До этого его фамилия мелькала в телефонных соцопросах. Сам он на конференцию по выдвижению не пришел — в партии уверяют, что он занимается подготовкой документов. Об активности Яковлева как депутата говорит статистика: в
Конференцию по выдвижению провела и партия «Родина». Кандидатом, как до этого анонсировалось, стала Мария Михайлова, ныне — предпринимательница, соучредитель сетевой компании RC Group. Как писала «Фонтанка», Михайлова известна тем, что участвовала в создании «фабрики троллей». В своем телеграм-канале она написала, что не считает нужным комментировать эту часть своей жизни, а тем, кто пишет об этом как о «скелетах в шкафу», ответила: «Какую реакцию вы ожидаете на это — что я заплачу и убегу? […] Меня сегодняшнюю характеризуют другие проекты». Во время выборов она намерена говорить о необходимости цифровизации городской среды. После выдвижения делегатам налили шампанского.
Утром 2 июня конференцию провели «Зелёные», выдвинув
Закрытую конференцию 2 июня также должен провести Сергей Малинкович, представитель «Коммунистов России». Недавно он написал обращение губернатору Петербурга с просьбой не допустить подорожания пива в Петербурге. Малинкович — ветеран выборных кампаний (он уже участвовал в выборах губернатора Петербурга, последний раз он пытался стать кандидатом в президенты России, также он является депутатом в Алтайском крае) и мастер эпатажных заявлений (только за последний год он предлагал выдавать губернаторам оружие и признать фейковым святого Валентина). Ему также предстоит собирать подписи.
Об участии в выборах ранее заявил Александр Абдин, управляющий партнер «ЕвроМед Клиник». Ранее он заявлял, что собирается участвовать в выборах от Российской партии свободы и справедливости. До 2021 года она носила аббревиатуру КПСС.
Абдин уже участвовал в выборах в Петербурге в 2021 году — он пытался стать депутатом Законодательного собрания и был одним из немногих, кто смог зарегистрироваться в качестве самовыдвиженца. Во время избирательной кампании на улицах заметили плакаты Абдина с лозунгом «Я не бла-бла-бла». Депутатом он стать тогда не смог, хотя за него и рекомендовали голосовать бюджетникам. На вопрос «Фонтанки», удалось ли ему провести 2 июня конференцию, он ответил пространно: «Могу сказать уже сейчас и потом буду неоднократно повторять, что императив моей программы — "Город для Жизни", "Город для Жителей", "Город для Людей". Детали программы будут представлены чуть позже. Но житель города и его жизнь — символ веры моей программы, а сама программа катехизис».
Ирина Корбат, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»