«Три ручья пота». В БКЗ прошел предвыборный отчет-концерт Александра Беглова

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Наполненный до отказа БКЗ 14 мая принимал заседание Законодательного собрания, и только 45 мест были заняты депутатами. Трехчасовая прививка позитива — нормальный жанр для концертного зала, но некоторым этого оказалось многовато.



Суперстар

В БКЗ «Октябрьский 14 мая прошло первое в истории Петербурга выездное заседание Заксобрания, на котором губернатор отчитывался о работе за предыдущий год (и по совместительству за весь свой губернаторский срок). Собирались участники сильно заранее, толпы образовались у концертного зала еще за полтора часа до начала. БКЗ по периметру охраняли сотрудники ОМОНа в бронежилетах и полиция.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Примерно за час до назначенного на 15:00 мероприятия стали запускать внутрь. Народ рассредотачивался по трем этажам БКЗ, концентрируясь около буфетов. Там ценовая политика осталась нцертно-театральной, никаких скидок. Бутерброды с красной икрой и лососем — по 300 рублей, кофе — по 190. Алкоголь в меню присутствовал, но наливать обещали только после окончания отчета губернатора. Практика показала, что это было дальновидное решение.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Еще до запуска в зал в холлах стало душно и рябило от людей в деловых костюмах. Выделялись молодежь в белых свитшотах с надписью «Команда губернатора» и участники СВО в военной форме. С журналистами рядовые участники общались не то чтобы охотно. Большинство на вопрос, о чем бы они поинтересовались у губернатора, будь у них наравне с депутатами такая возможность, предпочли воздержаться от ответа. Остальные подчеркивали хорошее: школы строятся, центры допобразования открываются, активировалось сотрудничество с вузами и колледжами в сфере образования, дефицит кадров хоть и есть, но и эти проблемы решаются.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Команду губернатора» набрали через соцсети в качестве волонтеров — в объявлениях говорилось, что в их задачу входит встреча гостей. Однако гости ориентировались неплохо и сами. Почти сразу каждый нашёл себе компанию — например, глава КГИОП Сергей Макаров беседовал с главой еврейской общины Марком Груборгом о том, как они редко видятся и почему-то не в кошерных ресторанах, а только на официальных мероприятиях, хотя, что обсудить, есть — например, ремонт синагоги. Участники СВО в форме с нашивками (например, «Рота людоеда») пытались вести светские беседы с мужчинами в пиджаках и галстуках. Рядом будто в театре проплывали дамы — самый привлекающий взгляд наряд выбрала себе депутат ЗакСа Наталия Астахова — к голубому или серому костюму прилагались ярко-красные туфли и сумка.



Позвали в БКЗ и глав муниципалитетов. Всех, кроме Нэлли Вавилиной, — главы совета «Гавань». Приглашения распространяли в районной администрации. Как уверяет Вавилина, член «Справедливой России», там ей якобы сказали, что выдавали билеты по партийным спискам, судя по всему, не той партии, в которой состоит она.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Полная посадка БКЗ — 3700 мест, зал был забит практически полностью. Заседание открылось под гимн Санкт-Петербурга. А продолжилось под проигрыш из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», именно под него на сцену поднялся спикер Александр Бельский (в зале предсказуемо прошелестело — «суперстар»). Он деловито, как будто дело происходило в Мариинском дворце, озвучил количество зарегистрировавшихся депутатов (45) и передал слово для отчета Александру Беглову. Тот чуть ли не во первых строках сообщил: президент Владимир Путин продолжает дело Петра I, да и мы все — его потомки (Петра, конечно). Мысль о наследовании Петру губернатор уже озвучивал ранее. Позднее он еще раз вернулся к петровским традициям (когда речь зашла об атомном ледокольном флоте, который строится в Петербурге).

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я могу закончить»

Если говорить о содержательной части, то самое интересное губернатор приберег на финал. Большую же часть своего трехчасового выступления он посвятил достижениям минувших 5 лет . В основном это уже известные цифры и направления: несмотря сначала на пандемию, а потом на санкции, ликвидировали нехватку школ, решили вопрос с обманутыми дольщиками, провели транспортную реформу и реформу городского хозяйства, занимались экологией. И, конечно, раньше намеченного срока добрались до заветного триллиона в строчке доходов городского бюджета. Пришло время ставить новые цели: 2 триллиона в 2030 году и средняя зарплата выше 180 тысяч — тогда же. Как на памятной пресс-конференции в самое напряженное время, Беглов снова вспомнил тех, кто был против перераспределения материальных благ во время всех этих реформ, и похвастался, что администрация не поддалась на шантаж.

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Дальше — по графам: расширяли производственные зоны и индустриальные парки, не дали застроить «серый пояс», развивали фарму, судостроение, петербургские мощные заводы. Отдельно Белов сказал о создании новых технологических долин на базе СПбГУ, ИТМО, Морского технологического университета и Политеха. На минуту показалось, что в Петербурге поженили науку и религию, потому что Политехнический университет поименовали православным, но губернатор быстро повторил: «прославленный».

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Говорили про туризм, который должен быть «на любой кошелек» (и здесь, конечно не обошлось без мегапроекта в Горской), про строительство жилья, про новый генплан, про сократившуюся очередь на жилье, про транспортную разгрузку Петербурга (в 2019 году — самого загруженного города России), про новые вагоны метро и наземный транспорт, про экологию и полигон Красный бор (который грозил нам всем катастрофой, но который удалось отдать федералам), про перезагрузку метростроения (да, снова про сохраненный трудовой коллектив в 3,5 тысячи человек). Отчитался губернатор об открытии новых парков, особо охраняемых природных зон, о реконструкции фонтанов, об изменении подхода к уборке города и теплоснабжению (выкупе «Теплосети» городом у Газпрома).

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Много времени уделили благоустройству и социальной сфере. В какой-то момент Беглов позволил себе отступление и вспомнил, как незрячая девочка проводила ему экскурсию по сенсорному саду ощущений: «Я закрыл глаза и мне было немножко страшновато», — признался губернатор. Отдельно рассуждали о модернизации образования и о том, что кадры надо готовить под конкретные потребности городской экономики. Выступление перемежали включениями видеороликов — например, из колледжа, который раньше был банковский, но перепрофилировался под автоматизацию производства.

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Не забыл Беглов и о ветеранах — о Надежде Строгоновой, почетной жительнице города, которая стала инициатором памятника блокадному учителю. Ей 103 года , впрочем, со сцены прозвучало отчетливое 131. Кто-то охнул, а кто-то, показалось, поверил.



В конце губернатор остановился на поддержке участников СВО (в том числе через фонд «Защитники Отечества) и на восстановлении Мариуполя. По его словам, жители города в первую очередь просили у Петербурга организовать им фонтан — что и было сделано.

Перечислить всё подробно «Фонтанка» не сможет — из симпатии к читателю, всё-таки это было очень долгое выступление. Когда продолжительность отчета перевалила за полтора часа, партер начал проявлять признаки усталости. И сначала Бельский призвал публику к сдержанности, а потом и сам Беглов отреагировал, услышав ропот, когда на медиаэкране появился очередной раздел отчета — про сферу культуры: «Если устали, я могу прекратить, — сказал градоначальник и засмеялся. — Я шучу, конечно! Я тоже... тоже непросто стоять под софитами. Уже три ручья пота», — пожаловался губернатор и вызвал овации.



Еще раз попросить терпения у зала пришлось, когда дошли до депутатских выступлений. «Всего шесть вопросов», — мягко дал понять губернатор, и собравшиеся, наверное, не в первый раз подумали, что фракций в ЗакСе могло бы быть и поменьше.



Именно на это время в итоге и пришлись главные откровения. «Единая Россия» напомнила о Годе семьи, и Беглов ответил, что с 1 сентября детсады станут бесплатными для всех. КПРФ пожаловалась на кикшеринги — и губернатор проанонсировал законодательную инициативу о запрете для электросамокатов двигаться по тротуару. «Яблоко» спросило о тысячах упавших на гололеде минувшей зимой — и услышало, что в помощь местным дворникам Смольный ждет вахтовиков из других регионов. ЛДПР Беглов рассказал, что город увеличит выплаты ветеранам в год 80-летия Победы.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





От народных избранников просили лаконичности, три часа в зале без антракта — не шутка. Но не всё зависело от них. Марина Шишкина задала, казалось бы, максимально конкретный вопрос: удастся ли избежать пробок вокруг Вантового моста, когда там начнут ремонтировать дороги. В ответ губернатор в манере, ставшей с недавних пор модной, дал «небольшую историческую справку», вспомнив и Петербург до введения кольцевой, и скорое строительство ВСМ. Про мост яснее не стало.



После того как спикер Заксобрания Александр Бельский объявил, что заседание закрыто, уже вскочивших со стульев гостей остановили. «Еще пару минут не расходитесь, вас ждет культурная программа», — попросил депутатов, муниципалов и чиновников Бельский.



На сцену вышел Михаил Боярский и запел про Петербург и про дам, с которым он изнемогал от скуки. После разбегающимся зрителям спели песню про русских. «Наследники Петра — мы русские, России беззаветно служим, наш русский дух несокрушим», — раздалось со сцены.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Продолжили певицы Зара и Ваенга. Под них что-то увлеченно обсуждать в зале остались политтехнолог Александр Серавин и глава горизбиркома Максим Мейксин. Внимательно вслушивался в слова, стоя на ступеньках, и спецпредставитель губернатора Игорь Захватов.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Эх, вот бы каждое заседание Заксобрания так заканчивалось, может быть, приходили бы чаще», — улыбались парламентские журналисты.

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ваенга же, понимая положение вещей, закончив петь, поблагодарила зрителей за терпение. «Мы, петербуржцы, нам терпения не занимать», — улыбнувшись, добавила она.

