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    Метро до Пулково, ШМСД, Горская и автокластер. Путин дал поручения по агломерации Петербурга и Ленобласти

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    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении петербургской агломерации с аэропортом Пулково. Речь идет в том числе о продлении линий метрополитена, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля 8 апреля.

    Поручения даны по итогам совещания в конце января, которое было посвящено социально-экономическому развитию Санкт-Петербургской агломерации.

    Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Им предстоит определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 15 июня текущего года.

    Также президент поручил правительству Петербурга совместно с Минобороны и Газпромом представить предложения по развитию территории, прилегающей к аэропортовому комплексу «Левашово» с учетом необходимости установления приаэродромной территории.

    К этому же сроку властям Петербурга, Ленобласти и федеральному правительству необходимо вместе с РЖД оценить целесообразность строительства северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Петербурга, а также реализацию проектов по развитию диаметральных железнодорожных маршрутов.

    Правительству РФ также поручено предусмотреть выделение Петербургу в 2028–2030 годах из федерального бюджета 90 миллиардов рублей на реализацию второго, третьего и четвертого этапов проекта Широтной магистрали скоростного движения, рассмотрев возможность опережающего финансирования работ в целях ввода в эксплуатацию соответствующих объектов не позднее 2030 года.

    Кроме того, федеральное правительство должно подготовить вместе с властями Петербурга, Ленинградской области и Калужской области предложения о создании автомобилестроительного кластера. Это нужно сделать к 1 августа 2024 года.

    К 10 октября главе правительства, а также губернаторам Петербурга и Ленобласти необходимо определить приоритетные территории для жилищного и иного строительства, развития туризма, в том числе с учетом реализации мероприятий по созданию круглогодичного курорта.

    Упомянута в поручениях президента и КАД-2. К 1 июля Михаилу Мишустину и главе Росавтодора Вячеславу Петушенко предстоит отчитаться о начале строительства участка обхода Петербурга от деревни Кузьмолово до автомобильной дороги М-11 «Нева», а также о строительстве развязки на 681-м километре М-11 с подключением к аэропорту Пулково.

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