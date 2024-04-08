Метро до Пулково, ШМСД, Горская и автокластер. Путин дал поручения по агломерации Петербурга и Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с правительством Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении петербургской агломерации с аэропортом Пулково. Речь идет в том числе о продлении линий метрополитена, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля 8 апреля.



Поручения даны по итогам совещания в конце января, которое было посвящено социально-экономическому развитию Санкт-Петербургской агломерации.

Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Им предстоит определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 15 июня текущего года.