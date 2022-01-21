Кто будет доволен, если его лишают «нала»? Манифест Беглова о своих реформах и врагах

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил главам театров и музеев, что начатые и запланированные реформы в городе просчитаны и уже приносят результаты. И с тем, и с другим могли бы поспорить жители домов, от которых плохо вывозят мусор или к которым не пройти из-за снега. Глава города ошибки признает, но в слишком организованном возмущении видит волю тех, кого отодвинули от привычных схем.



Про транспортную реформу Мы договорились и поставили условие, что сбор денег за проезд будет осуществлять город, а не перевозчик. До этого мы в 2019 году сделали Единую карту петербуржца. Мы поставили условие перед перевозчиками, что они должны поставить новые автобусы; с 1-го числа (июля. — Прим. ред.) на маршруты выйдут новые автобусы, не старше одного года, — большой автобус, средний автобус и малый, маршрутки уйдут. И весь наш транспорт будет социальный. Ведь сегодня бабушку, дедушку или ветерана не пускают в маршрутку (имеется в виду, не учитываются льготы. — Прим. ред.), наших социальных льготников в маршрутки не пускают — плати полным рублем. Этого уже не будет. Все автобусы будут новые и социальные. И уже перевозчик не будет собирать деньги, нал: это самая доходная часть — сколько собрали с пассажиров, никто не знает, по большому счету. Тех водителей, которые хамили жителям, грязных автобусов не будет.



Сегодня перевозчик будет отвечать за чистоту, порядок и — самое главное — за расписание. Нарушил расписание — штраф, грязный автобус — штраф. И мы переводим 2 800 автобусов на газомоторное топливо. Для такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, это важно, это экология, это то, чем мы дышим.



Ну скажите, пожалуйста, кому это понравится? Я — как город — заплатил деньги за перевозку и получил налоги с них. А с этого нала город ничего не получает, кто-то карманы себе набивает. Правильно это? Конечно, неправильно. Нужно было менять эту обстановку? Конечно, нужно менять эту обстановку. Будут трудности? Конечно, будут трудности. Все новшества — вы сами знаете, когда ставите спектакль, всегда есть трудности, сложности, человеческий фактор работает, объективные, субъективные причины. Переживем, перетерпим, но система перевозок будет совершенно другая. Довольны [бенефициары прежней системы]? Конечно, недовольны. Ну кто будет доволен, если его лишают такого крупного нала? Не буду называть миллиардные цифры, которые крутились в этом. Вот с 1 июля этого уже не будет.



Новая модель транспортного обслуживания будет внедряться в три этапа с 1 апреля по 1 июля 2022 года. Коммерческую маршрутную сеть изменят и переведут на единый социальный тариф со всеми льготами. Все маршруты разыграли между 4 перевозчиками, с которыми заключены брутто-контракты на 6 лет. Бюджет целиком оплачивает их по фиксированной цене, выручку с пассажиров забирает себе. Подвижной состав должен быть новым и работать на газомоторном топливе, «Фонтанка» подробно писала о подготовке к этому.



Про мусорную реформу

Послушайте, жить так нельзя дальше, по большому счету. На сегодняшний день, если смотреть официально, где-то 1,2 млн [тонн] мусора в год производит город. Де-факто, мы посчитали: 2,2 — 2,3 [млн тонн]. А где весь остальной мусор-то? Остальной мусор на [нелегальных] свалках, и город тратил миллиарды рублей, чтобы ликвидировать эти свалки. Мусор в лесах и полях Ленинградской области, и это мусор, не учтенный на свалках. Потому что приезжают ночью, заплатили, деньги с города получили; свалка, допустим, имеет объем условно 5 млн кубометров, там 2,5 млн, а де-факто 10. Ну что это такое?



Мы с Ленинградской областью создали совместную компанию по поводу утилизации мусора, потому что мы мусор возим в Ленинградскую область. И мы будем там строить современные технологичные заводы по переработке этого мусора. Естественно, этот нал, который крутился там, уходит. Ну и кто будет доволен этим? Конечно, довольных не будет — тот, кто занимался десятилетиями перевозкой, обработкой этого мусора. Правильно сделали? Я считаю, что правильно. Городская компания, совместно с Ленинградской областью.



Ничего личного. Сказали — работайте по правилам: сколько мусора взял, сколько привез, за столько тебе и заплатили. Не привез — значит, этого мусора нет, и ты денег не получишь. Вот простые правила, что тут такого сложного? Тогда мы будем знать мощность наших полигонов и будем знать, за что мы платим.



«Невский экологический оператор» (регоператор Петербурга по обращению с отходами) начал работу с 1 января 2022 года. Предварительно он заключил контракты на перевозку мусора с четырьмя компаниями, при этом к торгам оказался не допущен традиционный перевозчик северных районов — «Автопарк № 6 Спецтранс». Именно на севере и в правобережной части Невского района (зона обслуживания компании «Эко Лэнд») начались наиболее массовые проблемы с вывозом отходов. Смольный подробно высказался о своем видении проблемы: помимо ошибок в планировании, чиновники говорили о компаниях, которые дестабилизировали ситуацию (конкурс на выбор регоператора и аукционы на перевозки торпедировали жалобами в ФАС).



Про уборку снега

Я сказал и запретил сбрасывать снег в наши реки и каналы. И мы перешли на другую оплату по поводу вывоза и уборки снега. Сколько снега привез, столько тебе заплатили. Это станции, где собирается снег, это снегоплавильные станции. Стоят объемники, потому что мало запретить, надо сделать систему, которая бы контролировалась. Теперь снег сбрасывать невыгодно, ты не получишь просто деньги. Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез — не получил.



Что это нам дало? Мне говорят: Александр Дмитриевич, верни старую систему, и мы тебе город уберем в 2 щелчка. Какую старую? Сброс в реки и каналы и перейти на тариф «машино-смена». Сколько там машин отработало, сколько чего, что они там делали? Мы сказали: давайте поставим и по мусору, и по снегу ГЛОНАСС, чтобы было видно, куда едет машина, чем она занимается. «Нам это затратно». Ну давайте мы возместим вам эти затраты. Ну что сделаешь? Но мы это дело добьем.



Безусловно, есть объективные причины. Это и разгильдяйство, и многое другое, это большое количество управляющих компаний, которые должны иметь дворников, должны иметь свою технику, они заключают какие-то контракты. Перетерпим, разберемся, наведем здесь порядок. Уже почти навели порядок, нужно определенное время. Плюс надо сказать, что в этом году 5 циклонов прошли. Если в прошлом году вывезли снега 1,3 млн [кубометров], то на сегодняшний день 2,2 млн. И плюс «качели». То растает снег, то лед, скользко.



По поводу реагентов. Мне некоторые говорят: давайте зальем все реагентами. Но что нам дал несброс мусора в реки и каналы и неиспользование реагентов? Это аллергия, и это астматики. У нас пошло понижение по этим вопросам, мы все этим дышим просто-напросто. А из Невы мы с вами пьем. Какая бы ни была очистка, но эти все тяжелые металлы... Ну мы что, сами себе враги что ли?



Горожане массово жалуются на плохую уборку города нынешней зимой, на гололед в морозы и огромные лужи в период оттепели. Плохое качество очистки дворов и дорог видно невооруженным глазом, в том числе корреспондентам «Фонтанки», которые отчитываются о своих утренних походах в редакцию. Коммунальный блок накануне объяснил это температурными перепадами и дефицитом рабочей силы. В 2022 году планируется реорганизация отрасли: уборку доверят бюджетным организациям без конкурсов. В случае с внутриквартальными территориями ими станут районные жилищные агентства, в случае с улицами — дорожные предприятия.



Про строительство Ну, настроили человейников, не пройдешь, не проедешь, школы нет, детского садика нет, поликлиники нет, отделения полиции нет, отделения пожарных нет. Ну что это такое? Мы приняли постановление о комплексной застройке кварталов. Хочешь сдать жилье — должны быть социальные объекты; нет социальных объектов — жилье не сдаешь. Правильно? Конечно, правильно. Это новое начало, на старые я не могу повлиять, есть соответствующие законы. Но тем не менее представьте: за 2,5 года строители передали городу по этой системе 94 детских садика и 32 школы. За 10 лет столько не строили. Начали бешеными темпами — и вы видите, каждый раз открываются детские сады, школы, поликлиники стали строить. Ну потому что не введешь жилье — ну построил, ну пусть оно стоит, не подпишут тебе акт. Скажите, это кому-то понравится? Конечно, не понравится.



Что еще? Генплан. Битва за генплан. Вы, наверное, слышали. Правительство Санкт-Петербурга приостановило генплан, потому что нельзя так развивать город. Ну что это такое? Идет перевод сельхозземель и промышленных земель под жилую застройку. А где рабочие места, а где детские садики? Где школы? Где мы будем потом работать? Как будет обслуживаться транспорт? Да никого не волнует. Выкупили старый завод, потом пошли в Законодательное собрание, перевели его из одной формы в жилую застройку и потом строят эти дома. Слушайте, если в жилом доме 80% однокомнатных квартир и квартир-студий, это значит, что весь норматив по социалке рассчитывается отсюда. Потом заселяют, и уже не хватит ни детских садов, ни школ по емкости, и их негде будет построить. Мы уже столкнулись с этим, что уже есть районы, где уже не хватает по нормативу детского садика или школы, потому что настроили эти... А уже негде строить, просто земли нет. Ну правильно это? Конечно, неправильно. Была целая борьба, и она сейчас продолжается, за генплан, а генплан — это наше с вами будущее, будущее наших детей и наших внуков. Ну как отдать город на растерзание? Ну смотрите, сколько понастроили, ни подъехать, ни пройти. Все как бы по закону.



«Фонтанка» много писала о «соцнагрузке» для застройщиков, Смольный все больше переориентируется на эту схему работы, хотя продолжает строить объекты и за счет бюджета (25 за прошлый год). Чтобы понять, какова жизнь в огромном жилом комплексе, «Фонтанка» поселилась в самом большом доме России.



Принятие нового генплана города неоднократно переносилось, а сроки действующего продлевались. По последней версии, передать проект документа в Законодательное собрание планируется весной.



Про выборы

Посмотрите, какая борьба шла за Законодательное собрание. Вы же видели, какие выборы были непростые. Просто жесткая борьба была. И принимали участие полукриминальные структуры, которые финансировали это дело, чтобы иметь свою фракцию, иметь своих депутатов в Законодательном собрании. Ну что, надо было это отдать? Хорошо, жители города поддержали, и сегодня у нас нормальное, хорошее Законодательное собрание, которое принимает соответствующие законы. Это не значит, что они должны там хвалить губернатора... Да дело не в этом. А дело в тех нормативно-правовых документах, которые необходимо принять для реализации многих вопросов, которые не решались в городе.



Или сейчас идет вопрос по поводу местного самоуправления. У нас полторы тысячи депутатов местного самоуправления, 110 депутатских образований. Ну скажите, кто-нибудь откажется от этого мандата? Там есть нормальные, хорошие. Есть те, кто пришел, понятно, для решения собственных дел. Я скажу больше: если взять ваш бюджет, городской бюджет — мы все идем через кого? Через казначейство. А они не идут. Мы не видим прозрачных средств, как они расходуются. Только через какие-то проверки. Ну что, это правильно? По-моему, неправильно.



Минувшие выборы в Законодательное собрание проходили в антураже скандалов, начиная уже с праймериз «Единой России». Были и «спортсмены» на участках, и пропадающие бюллетени, и откровенные провокации членов комиссий, и их подмена. В результате в городском парламенте сменилось руководство, а ревизии подвергся механизм депутатской поправки в бюджет.



Выборы в ЗакС напоминали по стилистике муниципальные выборы 2019 года и также подвергались критике со стороны ЦИК. По данным «Фонтанки», в городе обсуждаются муниципальная реформа и возможность проведения досрочных выборов в муниципалитетах.



Про недовольство реформами