Полковник Макаров напомнил депутатам о хлястиках. Как в Петербурге меняли секретаря «единороссов»

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Уходящий год для Петербурга стал годом смены политических вех. Возглавлявший последние 10 лет петербургский парламент, любящий хлесткие выражения военный полковник Вячеслав Макаров больше не руководит городским парламентом, а перед Новым годом он оставил и руководство региональным отделением «Единой России». На партийной конференции он обвинил соратников в предательстве, чиновников в недальновидности, избравшихся депутатов в делёжке кабинетов, а их новое начальство в попрании православных ценностей.



Вячеслав Макаров не хотел уходить. Он говорил об этом ещё год назад, когда сценарии будущих выборов только рисовали в московских кабинетах. Весной 2021-го один из инициаторов смены главы Законодательного собрания, Александр Беглов заявил телеканалу 78, что Вячеслав Макаров мог бы быть «тяжеловесом» в Государственной думе от Северной столицы. Несмотря на это пожелание Макаров всё же пытался подавать документы на партийные праймериз в Законодательное собрание, но затем забрал их после беседы с руководством «Единой России».

«Вячеслав Серафимович идет в Госдуму, и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним, и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче. При этом он остается секретарем регионального отделения и входит в руководство регионального избирательного штаба», — говорил «Фонтанке» секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Прошло полгода. Спикером парламента стал бывший заместитель Александра Беглова Александр Бельский. Избравшемуся в ГосДуму Макарову нашли дело в Москве — он организовывает работу иногородних депутатов ГосДумы. Сменить власть решили и в петербургской «Единой России».



Перед тем, как оставить руководящий пост, Вячеслав Макаров вышел к коллегам. «Я 18 лет с партией, — предъявляя собравшимися свой опыт заявил он. — Политическая роза ветров за это время складывалась по-разному, но ни разу наша партия не делала холостые выстрелы». Он не стал долго останавливаться на предыстории и сразу перешёл к недавним выборам в ГосДуму и Законодательное собрание.

Ещё во время самой избирательной кампании он не единожды повторял, что чиновники помогали кандидатам от других партий. Теперь же вновь решил выдвинуть эти обвинения: «Я уже говорил: не поддержим Анатолия Дроздова, мы получим абсолютно оппозиционного кандидата. Не поддержим Галину Назарову — получим абсолютно оппозиционного кандидата. К сожалению, все мои прогнозы сбылись».

Речь шла об округах в Калининском районе, где на выборах в Законодательное собрание победили Алексей Зинчук (КПРФ) и Михаил Амосов (СР). Упомянул он и про Пушкинский район, где не смог избраться его соратник Юрий Бочков, а победил кандидат от «Новых людей». А затем, судя по всему, намекнул на Московский, где избирательные комиссии сочувствовали ЛДПРовцу Андрею Малкову. Его результат изменился буквально за несколько часов после того, как в ночи председатели участковых избирательных комиссий стали пропадать с участков. Московский район раньше считался территорией единоросса Александра Тетердинко.



«Я всегда говорил, что нужно беречь единство партии. Не должно быть предательства. И когда мы в ходе избирательной кампании столкнулись с тем, что некоторые наши коллеги работали против наших же кандидатов… Это была громаднейшая ошибка, что я нынешнему депутату Госдумы Тетердинко доверил должность своего заместителя, должность руководителя фракции», — добавил Макаров (позже Тетердинко заявил «Фонтанке», что не понял обвинений со стороны Макарова).

Говоря о кандидатах, Макаров обращался также к сидящему в президиуме вице-губернатору Максиму Мейксину. До выборов он был главой Центрального района. Макарова это, впрочем, не волновало.

Вице-губернатора он обвинял не только в том, что тот не поддержал кандидатов от «Единой России», но и в том, что тот якобы платит зарплату устроившейся на работу в ЗакС экс-депутату Галине Назаровой размером 3 тысячи рублей. Мейксин посчитал обращение к нему ошибкой, соратники же Макарова объяснили «Фонтанке»: политик видимо передавал сигнал не нынешнему вице-губернатору, а предыдущему, Александру Бельскому, теперь руководителю ЗакСобрания, место которого в Смольном сейчас как раз и занял Мейксин.



Заметил Макаров, что всё то время, пока он руководил, депутаты «снивелировали подрывную работу несистемной оппозиции», а ещё взаимодействовали с НКО и работали для людей, верстая бюджет. «Про поправку сказал», — отозвался кто-то в зале, вспоминая, что прежде депутаты правили бюджет вместе с чиновниками, а теперь с приходом новой власти этой возможности лишились.

Затем экс-глава ЗакСа заметил, что новые депутаты, избравшись, кинулись делить кабинеты.

«12 лет писали, что Алена Кукушкина (завхоз Мариинского дворца) — моя племянница. Она с юных лет работает, никакая она не племянница, её отец — обычный таксист. И когда ее гоняют по Законодательному собранию, из одного кабинета, в третий, человека, который своими руками поддерживал дворец! Депутаты — я не называю фамилий — подумайте. История ещё даст вам оценку», — негодовал Макаров.

Кукушкину из кабинета выгнала депутат Елена Рахова. «Ну вообще-то это она меня, ещё 10 лет назад, выгнала из кабинета, который мне выдали», — приговаривала после конференции Рахова, недоумевая.



Наконец, досталось и новому руководителю аппарата ЗакСа Константину Гриневичу. О нём Макаров отозвался грубо, а затем заявил, что благодаря ему парк Малиновка, где собирались строить храм, вычеркнут из карты православного Петербурга и стал зоной зелёного насаждения, тем самым попираются православные ценности.

— И самое главное: военные здесь сидят — хлястик снимаешь с шинели — он уже не военнослужащий, не боец. Он военнопленный. Хлястики всегда берегите. В этом заключается сила Законодательного собрания», — заключил Макаров.

Красноречие экс-спикера произвело неизгладимое впечатление на собравшихся. Но и после его ухода с трибуны конференция не перестала быть интересной. Туда вышел Михаил Барышников, выполнявший роль технического кандидата — выборы нового секретаря должны проходить на альтернативной основе. Барышников начал с рассказа о том, как много ему дала партия, даже — слишком много.

«Я как-то сажусь ужинать, а жена спрашивает, что это у меня на шее, а у меня шарф партии. Рассказал депутату Авдееву, у него также, только во сне он участвовал в этом шарфе в соревновании», — разоткровенничался Барышников, вызвав у собравшихся в зале смех. Почти всех партийцев на протяжении последних лет требовали отчитываться о проведённых партийных мероприятиях, за отчёт принимали фото в партийной символике. «Бюрократизм надо убирать», — улыбаясь заметил Барышников. И предложил поддержать нового руководителя Сергея Боярского, которому он уже этот наказ дал.



Понимающе к этому отнёсся и Андрей Турчак:

«Коробит, когда в отчётах о встречах с ветеранами фотографии с партийными пакетами. Уважение к ветеранам выражают не таким образом».

После голосования и избрания Сергея Боярского новым секретарем, Турчак призвал коллег не забывать о людях и продолжать работу, иначе, добавил он, кресла в Мариинском дворце могут снова сменить своих обладателей.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

