«Когда приходит время делать выбор, большинство выбирает Единую Россию». Турчак — о новой Госдуме, Вячеславе Макарове и накале в обществе

— 2020-й год прошел под знаком коронавируса, при этом у нас меняли Конституцию, была история с отравлением Навального и последующим его заключением. У вас нет ощущения накаленной обстановки? За последние лет 15 столько волнующих людей событий, разделяющих общество на согласных и несогласных, за короткое время не происходило.

В интервью «Фонтанке» он рассказал о том, как партия будет фиксировать нарушения на выборах (хоть повода сомневаться в избирательных комиссиях и нет), что фракция «Единой России» будет самой большой в Госдуме и чем там займётся лидер петербургского парламента.

— Вряд ли существуют события, где позиция всех без исключения была бы единогласной, не было бы сомневающихся и задающих вопросы. Безусловно, определенная доля напряжения в обществе есть. В первую очередь, конечно, из-за пандемии, люди просто устали и хотят поскорее вернуться к прежней жизни. Но я принципиально не соглашусь, что она разделила общество, скорее — наоборот. Мы объединились. Ограничительные меры, которые вынуждено было принять государство, были адекватны, и в целом восприняты спокойно. И в этой ситуации сотни тысяч неравнодушных людей стали волонтерами, помогали не только своим родственникам, но и совершенно незнакомым людям, тем, кто в этой помощи особенно нуждался. Люди, даже сидя на самоизоляции, знали, что они не одни, что их всегда поддержат и не оставят в беде. Совершенно по-новому, мне кажется, мы все посмотрели и на наших врачей: пандемия потребовала от них настоящего героизма, и уровень доверия, уважения к врачам в обществе, мне кажется, в разгар пандемии был максимальным.

Пандемия, безусловно, стала серьезным испытанием на прочность для всех нас, затронула все сферы нашей жизни. Обнаружились уязвимые места — в здравоохранении, образовании, технологиях связи, формах занятости, которые внезапно получили стратегическое значение. «Единая Россия» инициировала и разработала поправки в Трудовой кодекс, которые уже вступили в силу и полностью защитили права работников на удаленке. Теперь переводя сотрудников на дистанционную работу, работодатель уже не сможет снижать им зарплату на свое усмотрение или увольнять, не имея на то оснований. В целом права работников на удаленке стали во многом приравнены к тем, что и при очной форме занятости.

— Какие выводы вы сделали из года пандемии? Появилось ощущение, что нужно что-то менять или, наоборот, оставлять все как есть?

Что же касается Конституции, как в любом демократическом обществе, у каждого жителя есть своя точка зрения, порой они не совпадают, это абсолютно нормальная, я бы даже сказал, здоровая ситуация — то, что были те, кто с этими поправками не согласился. Но здесь, как и в любом другом голосовании, нужно смотреть на результат — подавляющее большинство жителей нашей страны высказались «ЗА».

Было в два раза увеличено минимальное пособие по уходу за детьми. Мы предложили ввести кредитные каникулы для пострадавшего бизнеса и избавили пенсионеров и бизнес от взысканий за долги в период пандемии. «Президентские» выплаты медикам освободили от НДФЛ, в большинстве субъектов реализовали инициативу партии о дополнительных выплатах учителям за работу на ЕГЭ во время пандемии.

Почти весь прошлый год велась работа и над так называемым антикризисным пакетом законов. Мы сделали выводы из дефицита масок, цена которых взлетела в 30–40 раз в начале карантина, перчаток, санитайзеров. Кое-кто хорошо погрел руки на людях . Чтобы не наступать на эти грабли впредь, «Единая Россия» предложила закон, который позволяет правительству при чрезвычайных ситуациях «замораживать» цены на лекарства и медицинские изделия.

В продолжение этой работы мы внесли в Госдуму поправки в закон о занятости. Мы предлагаем передать полномочия региональных центров занятости на федеральный уровень, расширить и повысить удобство профильных онлайн-сервисов, в итоге законопроект должен сделать поиск работы максимально простым, комфортным и эффективным. Это тоже отголоски пандемии, когда многие лишись работы и столкнулись с невозможностью ее найти.

— ВЦИОМ опрашивает петербуржцев на тему того, кто бы мог представить город в Государственной думе, называются фамилии Михаила Пиотровского, Анны Ковальчук, Валерия Гергиева, Александра Дюкова. Вы обсуждали с кем-то из них участие в праймериз? Будут ли в списках партии известные люди?

Учитывая возросшую роль волонтеров в обществе, мы приняли решение пригласить их к участию в предварительном голосовании. И нас в этом поддержал президент. Уверен, они будут представлять нашу партию в новом созыве Госдумы.

Действительно, «Единая Россия» с первых дней открыла по всей стране сеть волонтерских центров, которые объединили более 100 тысяч неравнодушных граждан. В основном молодежь, но там люди самого разного возраста работают, из самых разных сфер. Это, безусловно, одно из наших главных достижений прошедшего года. К этой работе мы подключили весь наш депутатский корпус, всю нашу региональную сетку.

— Партия привлекала волонтеров эти месяцы, удалось ли их вовлечь в политику? Будут ли они кандидатами на будущих выборах?

Выводов по итогам много. Но главное, что наша страна достойно прошла это испытание, выдержали все системы, быстро перестроилась промышленность, медицина, учебные заведения. Это огромная заслуга нашего президента и правительства.

Это крайне маловероятно. Даже несмотря на то, что мы решили пойти в этом году по максимально открытой модели. Когда участвовать и голосовать может каждый.

— Предварительное голосование партии пройдёт в электронном виде с использованием сервиса «Госуслуги». Не опасаетесь ли вы, что таким образом в списках кандидатов может оказаться, например, сторонник Навального? Как вы будете это контролировать?

Но в любом случае, известность и статус — нисколько не гарантия включения в партийный список, человек сначала должен честно пройти предварительное голосование и получить поддержку людей.

Пока рано называть конкретные фамилии. Безусловно, мы думаем о том, кого пригласить к участию в выборах. В том числе известных людей, и не только в Петербурге, это нормальная практика. Но сейчас это бессмысленно обсуждать. Как только человек регистрируется на предварительное голосование, это сразу оказывается в прессе. До этого момента говорить о ком-то конкретном, называть фамилии попросту некорректно и преждевременно.

В первую очередь представители такой несистемной оппозиции сами к нам не пойдут, это было бы странно. Но даже если такой человек успешно зарегистрируется, он не сможет победить. Все-таки у нас есть неустранимые идеологические противоречия, это будет видно уже на уровне кампании предварительного голосования. За такого просто не проголосуют люди. А если человек будет усиленно притворяться нашим сторонником, а потом вдруг резко изменит свою позицию — избиратель все увидит, чего стоит такой в кавычках политик и его слова. Начинать думскую кампанию с подлога, вранья — это тупик, а не путь к победе. Лайки и репосты в соцсетях пусть собирают в другом месте.



Если же вы имеете виду надежность нашей системы с точки зрения атак извне, то система очень устойчива и прошла все возможные испытания, она постоянно совершенствуется.



— Если ситуация контролируется, разве это не иллюзия голосования?



Никакого контроля нет и не может быть, есть четкое правило: в предварительном голосовании побеждают те, за кого голосуют люди. Мы в это вообще никак не вмешиваемся. Речь о том, что у тех, кому люди не доверяют, нет шансов победить.



— Спикер Законодательного собрания, секретарь городской ЕР Вячеслав Макаров говорил, что в Петербурге стоило бы проводить праймериз не только в электронном виде, но и открывать участки. Вы считаете это целесообразным предложением?



У нас по умолчанию принято решение проводить предварительное голосование в электронной форме. Да, ряд регионов обратились в партию с просьбой провести его в смешанном формате. Но что это за регионы: например, там, где есть трудности с доступом в Интернет, где недостаточно популярны онлайн-сервисы. В Санкт-Петербурге, к счастью, с этим проблем нет, поэтому здесь будет только онлайн-голосование.



— Кстати, сам Вячеслав Макаров будет участвовать в праймериз? Губернатор Александр Беглов сказал, что он был бы прекрасным представителем города в Государственной думе, вы согласны с этим?



— Партия рассматривает такую возможность. Вячеслав Серафимович идет в Госдуму и никто лучше него не справится с решением вопросов Санкт-Петербургской агломерации (сам город, Ленинградская, Новгородская и Псковская области). У нас был обстоятельный разговор с ним и он решил сосредоточиться на этой важнейшей задаче. При этом он остается секретарем регионального отделения и входит в руководство регионального избирательного штаба.



Вячеслав Серафимович — тяжеловес петербургской политики, десять лет руководит Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Его знания, огромный управленческий опыт, опыт законодательной работы обязательно будут востребованы в работе на благо города на федеральном уровне — то, о чем недавно говорил губернатор Беглов. Именно такой человек необходим городу и должен представлять его в Госдуме.



— Кто бы мог занять место спикера в Законодательном собрании? И как, на ваш взгляд, должен поменяться состав петербургского парламента?



— Давайте не будем опережать события и фантазировать на эту тему. Жители Санкт-Петербурга сделают свой выбор в сентябре, и только потом из числа избранных депутатов будет выбран спикер Заксобрания. Сейчас говорить об этом рано.



— Кто сейчас избиратель «Единой России»? Каков его возраст и что партия может предложить молодежи?



— «Единая Россия» — пропрезидентская партия, наш избиратель — это человек, который голосует за реальные результаты работы, поддерживает курс президента России Владимира Путина. И возраст тут не имеет значения.



У нас год от года растет доля молодежи, которая участвует в предварительном голосовании, в прошлом году их было уже 40%. И наше предварительное голосование — это также одна из форм привлечения молодых активных ребят, у которых есть желание улучшить жизнь в нашей стране конкретной работой.



— В январе вы публиковали пост в Instagram об уличных провокациях и информационных атаках на президента. Там была цитата из Евангелия от Иоанна: «А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах». Можно вас попросить расшифровать, кто в данном контексте пастырь, кто овцы?



— И так все понятно. Это образы, которые стоит рассматривать исключительно в контексте жанра.



— Если сравнивать людей со стадом овец, то нужно ли завоевывать их расположение и транслировать им какие-то идеи, ведь стадо можно просто пригнать туда, куда нужно?



— Это очень грубая и примитивная трактовка. Библия вся построена на иносказаниях, притчах, метафорах с глубинным смыслом. Наделяя эти метафоры прямым смыслом, мы получаем абсурд — этим приемом, кстати, активно пользовался Владимир Маяковский. Но он был поэт-футурист, а вы все-таки журналист.



— Сторонники Навального продвигают технологию «Умное голосование», когда оппозиционному избирателю советуют, за кого проголосовать, чтобы победа не досталась «Единой России». На сколько на ваш взгляд это работающий механизм — на прошлых выборах он уже использовался, и даже в Петербурге в муниципалитеты прошли те, кого поддержало «Умное голосование»? Как собираетесь бороться с этим методом?



— Никак. «Умное голосование» — это механизм с крайне низким коэффициентом полезного действия. Оно не умное, а унылое, поскольку просто не работает. Из полутора тысяч кандидатов, поддержанных УГ на выборах в 2020 году, получили мандаты считанные десятки. Люди же все видят, кто реально работает, а кто вышел просто покричать и пособирать лайки в соцсетях. И голосуют соответственно.



— ВЦИОМ и Левада (признан в России иностранным агентом — Прим.ред) зафиксировали снижение электорального рейтинга «Единой России», оно продолжается с лета 2020 года — в августе за партию были готовы проголосовать 31% респондентов, сейчас — 27%. Закрытые опросы показывают ещё большее падение, по моей информации. Как планируете реформировать партию, делать её более популярной?



— Рейтинг — это очень подвижная история, на него влияют огромное количество факторов — от курса рубля до, не поверите, даже погоды. Но мы можем сказать точно, что рейтинг партии стабилен, и ближе к выборам общая ответственность наших избирателей, как правило, растет. Когда приходит время делать свой выбор, большинство выбирает «Единую Россию».



То есть в преддверии выборов рейтинг партии должен увеличиться с 30 до 40–45 процентов, и это в разы больше, чем у других партий. Это не просто цифры, это уровень доверия к партии и особая ответственность для нас.



При этом наши коллеги из других партий зачастую вообще не считают нужным участвовать в немасштабных избирательных кампаниях, видимо, считают, что для них это слишком мелко. Поэтому абсолютное большинство депутатов в сельсоветах, в небольших муниципальных образованиях — это «Единая Россия». А ведь именно они, как правило, о проблемах жителей знают лучше всего. В итоге на всех уровнях «Единая Россия» остается лидирующей партией.



Что касается модернизации партии. Вы сами можете наблюдать, что после каждых выборов партийные ряды обновляются, к нам приходят новые депутаты со свежими идеями, причем на всех уровнях — от федерального до муниципалитетов. В среднем после каждого избирательного цикла фракции «Единой России» обновляются примерно на 40 процентов — то есть почти на половину. Так что партия развивается и обновляется.



— Элла Памфилова, глава ЦИК, регулярно критикует избирательную систему Петербурга. Считаете ли вы эту критику справедливой? Допускаете ли, что будут нарушения на предстоящих выборах? Как планируете на них реагировать?



— Насколько я понимаю, критика Эллы Александровны связана в первую очередь с итогами выборов в муниципалитетах, но Горизбирком ими напрямую не занимается. Там есть вопросы с распределением полномочий, из-за этого и возникает некое недопонимание. Вопрос об их передаче из муниципалитетов в территориальные избирательные комиссии уже прорабатывается, но с этим есть технические сложности.



Но всё это внутреннее дело ЦИКа. Дело партий — только фиксировать нарушения и докладывать о них в ЦИК. Что мы всегда делали и будем делать впредь. Мы как никто заинтересованы в честном и открытом избирательном процессе.



—В этом году также будет опробовано несколькодневное голосование. Считаете ли вы, что его ход можно грамотно проконтролировать? Хватит ли наблюдателей у партии?



— Безусловно, да. Нет никаких причин сомневаться в эффективности работы избирательных комиссий. И опыт Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию это показал. Для «Единой России», которая тогда направила наблюдателей на все участки, это было непростое испытание, но не невозможное. Поэтому на думских выборах, проблем с этим точно не возникнет. Мы планируем выставить наших наблюдателей на все без исключения участки, такая возможность у нас есть. Если ее нет у других партий, то это повод задуматься о привлечении сторонников, а не о критике избирательного процесса в целом.



А само голосование в несколько дней проводится в первую очередь для удобства избирателей. И в мае во время предварительного голосования, и в сентябре во время основных выборов люди часто уезжают за город, на дачи, поэтому не всегда могут прийти на участки или сесть за компьютер, чтобы отдать свой голос онлайн. Поэтому, на мой взгляд, дополнительная возможность — это всегда хорошо.



— В сентябре будет избран новый состав Государственной думы. Каким вы его видите и в чем, по вашему мнению, должны быть задачи новых депутатов?



Уверен, что крупнейшей фракцией в Госдуме останется «Единая Россия». Задачи перед будущим созывом стоят более чем серьезные, учитывая международную обстановку, последствия пандемии, и необходимость достижения национальных целей, поставленных президентом. А вот роль самой Госдумы, безусловно, возрастет. После внесения поправок в Конституцию у нее появились новые полномочия в плане формирования правительства, в том числе назначения премьер-министра и его заместителей. Усилен и парламентский контроль. В целом парламент будет играть более весомую роль в жизни страны, это другой уровень ответственности.



— В последние годы нижняя палата парламента превратилась в механизм по штамповке запретительных законов, так и должно быть?



— Госдума — это законодательная основа жизни страны, законы могут быть разными, это абсолютно нормально — что-то развивать и поддерживать, что-то ограничивать, если это принесет пользу большинству.



Просто в заголовки новостей чаще попадают запреты, они лучше продаются. Ну просто потому, что хорошая новость — это плохая новость, вам это известно лучше меня. Мало кому хочется вникать, что там, например, изменилось к лучшему с техническими средствами реабилитации для инвалидов, а вот на какие-то новые ограничения все реагируют бурно. Поэтому вопрос исключительно в интерпретациях.



— Осенью 2020 года Олег Кашин в интервью изданию Znak сказал: «Репутация Турчака уже уничтожена. Это то наказание, которое я могу ему обеспечить». Чувствуете ли вы репутационные потери?



— Олег, мягко скажем, преувеличивает свою роль в истории.



Беседовала Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»