Беглов: Макаров мог бы представить Петербург в Государственной думе

По его словам, в городе реализуется много больших проектов, и депутаты Государственной думы могли бы помочь с этим. «Это должен быть какой-то тяжеловес? Вы его знаете», — уточнил ведущий Игорь Максименко. «Это Вячеслав Макаров. У него богатейший опыт, он очень ценит и любит город», — заявил Беглов 25 марта в эфире телеканала 78. Он добавил, что уже говорил с Макаровым по поводу его выдвижения в нижнюю палату парламента.
«Ответит он сам», — добавил губернатор.
Ранее в интервью «Фонтанке» Макаров заявлял, что не планирует в 2021 году избираться в Госдуму — только в Законодательное собрание. «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются», — говорил он.
Ранее Вячеслав Макаров возглавил региональный комитет «Единой России» по праймериз. Внутрипартийное голосование должно определить, кто именно пойдет на осенние выборы в Госдуму от партии. Первыми кандидатами на партийных праймериз стали лидер фракции «Единая Россия» в Петербурге Александр Тетердинко и вице-спикер городского Законодательного собрания Сергей Соловьев.