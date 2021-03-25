Беглов: Макаров мог бы представить Петербург в Государственной думе

По его словам, в городе реализуется много больших проектов, и депутаты Государственной думы могли бы помочь с этим. «Это должен быть какой-то тяжеловес? Вы его знаете», — уточнил ведущий Игорь Максименко. «Это Вячеслав Макаров. У него богатейший опыт, он очень ценит и любит город», — заявил Беглов 25 марта в эфире телеканала 78. Он добавил, что уже говорил с Макаровым по поводу его выдвижения в нижнюю палату парламента.

«Ответит он сам», — добавил губернатор.



Ранее в интервью «Фонтанке» Макаров заявлял, что не планирует в 2021 году избираться в Госдуму — только в Законодательное собрание. «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются», — говорил он.