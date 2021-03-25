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Беглов: Макаров мог бы представить Петербург в Государственной думе

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров мог бы быть «тяжеловесом» в Государственной думе от Северной столицы.

По его словам, в городе реализуется много больших проектов, и депутаты Государственной думы могли бы помочь с этим. «Это должен быть какой-то тяжеловес? Вы его знаете», — уточнил ведущий Игорь Максименко. «Это Вячеслав Макаров. У него богатейший опыт, он очень ценит и любит город», — заявил Беглов 25 марта в эфире телеканала 78. Он добавил, что уже говорил с Макаровым по поводу его выдвижения в нижнюю палату парламента.

«Ответит он сам», — добавил губернатор.

Ранее в интервью «Фонтанке» Макаров заявлял, что не планирует в 2021 году избираться в Госдуму — только в Законодательное собрание. «Может, у отдельных есть мечта вытолкнуть меня из парламента. Никогда этого не будет, не добьются», — говорил он.

Ранее Вячеслав Макаров возглавил региональный комитет «Единой России» по праймериз. Внутрипартийное голосование должно определить, кто именно пойдет на осенние выборы в Госдуму от партии. Первыми кандидатами на партийных праймериз стали лидер фракции «Единая Россия» в Петербурге Александр Тетердинко и вице-спикер городского Законодательного собрания Сергей Соловьев.

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Комментарии (18)

на пенсию пора обоим. идей никаких. только место занимают и деньги попусту на них народные тратятся.
Алекс64
Следующий председатель ЗАГСа-Терединко, чисто петроградская фамилия...
rumet
если рассматривать Петербург лишь как населённый пункт, выросший на болотах - то его безусловно должна представлять какая-нибудь гниль, чем тяжеловеснее и гнилее, тем "лучше"
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