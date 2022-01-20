Штаты укомплектованы людьми в галстуках. Смольный объяснился за неубранный город

Высшее начальство коммунального блока Петербурга 20 января вышло к журналистам с открытым забралом на фоне очевидных срывов в уборке города. За несколько дней до этого в подобном ключе уже поделились своим видением ситуации чиновники и регоператор, ответственные за горы отходов на петербургских помойках. Но мусорная реформа стартует только раз, а снег выпадает, каким бы это ни было сюрпризом, каждый год.



Не готов ни один город



Первый фактор, по традиции, — зима в самом северном мегаполисе мира. Непредсказуемая и не похожая на предыдущую.



«Началась зима с жестких морозов. Это ноябрь-месяц. Затем залповый снегопад более 40 см, а залповый начинается с 15 см. Нам выпало 40, уж повезло, так повезло, — отчитался вице-губернатор Анатолий Повелий. — Затем короткая, но энергичная весна в виде плюсовой температуры, образования наледей, сосулек. Она такой и идет, мы ее такой и принимаем. Идет она для нас драматично, потому что резкие перепады температуры усложняют работу коммунальных служб, вызывают вал претензий со стороны жителей и гостей нашего города... Условно говоря, наши сотрудники осуществляют посыпку тротуаров, дорожек, но изменение температуры на минус моментально эту работу нивелирует». Точно так же в течение часа при переходе через ноль образуются сосульки, а в городе 14 с лишним тысяч подверженных этому крыш. «К залповым снегопадам не готов ни один город», — подчеркнул чиновник.



К объективным обстоятельствам, которых не ожидали ни чиновники, ни подрядчики, Повелий отнес «катастрофическую нехватку рабочей силы». «Людей в пиджаках и в галстуках — здесь все в порядке — хватает, все штаты укомплектованы, — признался он. — А что касается людей в оранжевых жилетах и тех, кто управляет сложной техникой, здесь у нас серьезный дефицит, мы должны это признать. В том числе в силу пандемийных условий, расчет на традиционные трудовые резервы из ближайших республик не подтвердился. Мы должны с этим смириться, с этим жить дальше. На эти трудовые ресурсы не рассчитывать».



Подрядчики на уборку внутриквартальных территорий при заключении контрактов отчитывались по не существующим сотрудникам — писали 200 там, где было 40 или не было никого. Пересчитать заранее по головам город не может, а постфактум — это уже дело прокуратуры.



Председатель жилищного комитета (отвечает за внутриквартальные территории) Олег Зотов сообщил, что нормативно дефицит дворников по его части — порядка 10 тысяч человек. Но он предлагает не ориентироваться на эту цифру, так как нормативы не учитывают много факторов, в частности возможность использования современной техники. Глава комитета по благоустройству (отвечает за улицы, включая проезжую часть и тротуары) Василий Пониделко признал, что особенно много «ручников» требуется в центральных районах с их узкими тротуарами.



Олег Зотов в очередной раз указал на запаркованные дворы: при наличии техники, которой впору убирать взлетно-посадочную полосу, приходится возвращаться к маленькому трактору и дворнику в желтом жилете с лопатой, который за трактором подбирает. Он допустил, что возможна дополнительная регламентация парковки во дворах.



Из всех утюгов



Анатолий Повелий, впрочем, добавил и субъективного начала. «Нетрадиционно высокая активность, — отметил он. — В силу определенных причин как-то в этом году очень жестко из всех утюгов звучит критика в наш адрес». «Фонтанка» писала о том, что вполне реальный коллапс в мусорной и коммунальной сферах взяла на вооружение определенная часть медиаполя для ковровой информационной бомбардировки Смольного. В правительстве, очевидно, оказались к этому совершенно не готовы, особенно после того, как бегловскую лопату помянул в своей песне Сергей Шнуров.



«Фонтанка» обсудила с политтехнологами, что на эту кампанию может ответить администрация, если не может оперативно снять саму проблему. Судя по информации от источников в Смольном, прямого ответа на творчество музыканта, которое уже превратилось в цикл, не будет, зато районы и ведомства обязали активнее делиться в медиа своими успехами на ниве уборки.



Еще одним способом, который администрация противопоставляла снежному негативу в 2019 году, были знаменитые субботники для бюджетников и чиновников. 20 января показалось, что эти времена вернулись: во дворах Адмиралтейского района появились люди с лопатами, явно не привычные к дворницкому труду. Кого ни спросишь — добровольцы. Видео присылают и из Петроградского района.