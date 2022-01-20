Штаты укомплектованы людьми в галстуках. Смольный объяснился за неубранный город

Высшее начальство коммунального блока Петербурга 20 января вышло к журналистам с открытым забралом на фоне очевидных срывов в уборке города. За несколько дней до этого в подобном ключе уже поделились своим видением ситуации чиновники и регоператор, ответственные за горы отходов на петербургских помойках. Но мусорная реформа стартует только раз, а снег выпадает, каким бы это ни было сюрпризом, каждый год.
Не готов ни один город
Первый фактор, по традиции, — зима в самом северном мегаполисе мира. Непредсказуемая и не похожая на предыдущую.
«Началась зима с жестких морозов. Это ноябрь-месяц. Затем залповый снегопад более 40 см, а залповый начинается с 15 см. Нам выпало 40, уж повезло, так повезло, — отчитался вице-губернатор Анатолий Повелий. — Затем короткая, но энергичная весна в виде плюсовой температуры, образования наледей, сосулек. Она такой и идет, мы ее такой и принимаем. Идет она для нас драматично, потому что резкие перепады температуры усложняют работу коммунальных служб, вызывают вал претензий со стороны жителей и гостей нашего города... Условно говоря, наши сотрудники осуществляют посыпку тротуаров, дорожек, но изменение температуры на минус моментально эту работу нивелирует». Точно так же в течение часа при переходе через ноль образуются сосульки, а в городе 14 с лишним тысяч подверженных этому крыш. «К залповым снегопадам не готов ни один город», — подчеркнул чиновник.
К объективным обстоятельствам, которых не ожидали ни чиновники, ни подрядчики, Повелий отнес «катастрофическую нехватку рабочей силы». «Людей в пиджаках и в галстуках — здесь все в порядке — хватает, все штаты укомплектованы, — признался он. — А что касается людей в оранжевых жилетах и тех, кто управляет сложной техникой, здесь у нас серьезный дефицит, мы должны это признать. В том числе в силу пандемийных условий, расчет на традиционные трудовые резервы из ближайших республик не подтвердился. Мы должны с этим смириться, с этим жить дальше. На эти трудовые ресурсы не рассчитывать».
Подрядчики на уборку внутриквартальных территорий при заключении контрактов отчитывались по не существующим сотрудникам — писали 200 там, где было 40 или не было никого. Пересчитать заранее по головам город не может, а постфактум — это уже дело прокуратуры.
Председатель жилищного комитета (отвечает за внутриквартальные территории) Олег Зотов сообщил, что нормативно дефицит дворников по его части — порядка 10 тысяч человек. Но он предлагает не ориентироваться на эту цифру, так как нормативы не учитывают много факторов, в частности возможность использования современной техники. Глава комитета по благоустройству (отвечает за улицы, включая проезжую часть и тротуары) Василий Пониделко признал, что особенно много «ручников» требуется в центральных районах с их узкими тротуарами.
Олег Зотов в очередной раз указал на запаркованные дворы: при наличии техники, которой впору убирать взлетно-посадочную полосу, приходится возвращаться к маленькому трактору и дворнику в желтом жилете с лопатой, который за трактором подбирает. Он допустил, что возможна дополнительная регламентация парковки во дворах.
Из всех утюгов
Анатолий Повелий, впрочем, добавил и субъективного начала. «Нетрадиционно высокая активность, — отметил он. — В силу определенных причин как-то в этом году очень жестко из всех утюгов звучит критика в наш адрес». «Фонтанка» писала о том, что вполне реальный коллапс в мусорной и коммунальной сферах взяла на вооружение определенная часть медиаполя для ковровой информационной бомбардировки Смольного. В правительстве, очевидно, оказались к этому совершенно не готовы, особенно после того, как бегловскую лопату помянул в своей песне Сергей Шнуров.
«Фонтанка» обсудила с политтехнологами, что на эту кампанию может ответить администрация, если не может оперативно снять саму проблему. Судя по информации от источников в Смольном, прямого ответа на творчество музыканта, которое уже превратилось в цикл, не будет, зато районы и ведомства обязали активнее делиться в медиа своими успехами на ниве уборки.
Еще одним способом, который администрация противопоставляла снежному негативу в 2019 году, были знаменитые субботники для бюджетников и чиновников. 20 января показалось, что эти времена вернулись: во дворах Адмиралтейского района появились люди с лопатами, явно не привычные к дворницкому труду. Кого ни спросишь — добровольцы. Видео присылают и из Петроградского района.
Автор: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com
Кстати, повышенное внимание к Петроградскому району, чьи жители 20 января не верили своему счастью, объяснили просто последним днем плюсовой температуры, которая позволяет бороться с наледью.
Анатолий Повелий вспомнил, что Смольный бросил клич по бизнесу насчет совместной уборки («Фонтанка» писала, как предприниматели взялись за ручной инструмент), однако по бюджетным учреждениям список не рассылали. Всеобщий субботник по образцу трехлетней давности не планируется, уточнил он.
Впрочем, петербуржцы и без призыва берут безопасность своих ног в свои руки. Даже те, кто однажды не уберегся от травм.
Дворник как «ходячий гугл»
Суть готовящейся «не реформы» (коммунальщики, как и транспортники, сторонятся этого слова) — передача содержания городской территории в руки бюджетных организаций. Ни конкурсов, ни рынка.
«Как показал опыт последних лет, есть отрасли, которые приватизации не подлежат, — заявил Повелий. — Поэтому вся ситуация, связанная с содержанием как дворов, так и внутриквартальных территорий, — считаем необходимым вернуться к прямому городскому управлению».
О том, как это будет устроено во дворах, «Фонтанка» подробно поговорила с Олегом Зотовым: жилищные агентства станут такими ГБУ, их напитают техникой и порядка 5 тысячами работников; им предложат жилье, инфраструктуру и достойную зарплату — минимум 40 тысяч рублей (сейчас разброс в управляющих организациях от 19 333 до 46 тысяч рублей). «Дворник-шеринг» тоже планируют расширять — не директивно, а за счет того, что подключиться к этой системе будет проще.
Анатолий Повелий подчеркнул, что конкретные цифры по заработной плате предстоит еще рассчитать и защитить перед бюджетным блоком. Но престиж профессии надо поднимать в любом случае. «Мы из старых фильмов, истории помним: дворник — с такой, извините за непарламентское выражение, бляхой на груди, со свистком, уважаемый человек. Он все знал, он все видел, был и дружинником и дворником... «Ходячий гугл» тех времен. Мы планируем сделать так, чтобы люди чувствовали к себе уважение». При этом чиновники ждут и ответной реакции — повышения ответственности самих работников. «Объезжая территории и собирая дизлайки за уборку снега, мы видели, что были территории, на которые к 11–12 часам нога дворника не ступала», — признался Повелий и призвал жителей активнее спрашивать со своих управляющих организаций.
В части дорожной бюджетными организациями станут нынешние подрядчики комблага, крупнейшим из которых — ГУДП «Центр», просто «не будет конкурсов, не будет статей про снежный картель, будет государственное задание». Соответственно, таких технических и кадровых вливаний, как в жилагентства, не потребуется.
Как уже писала «Фонтанка», в городе добавят 3 снегоплавильных пункта к имеющимся у Водоканала 11 (адреса: ул. Руставели, д. 31; Софийская ул., между автомобильной развязкой с КАД и д. 96; Глухоозерское шоссе, д. 4). Анатолий Повелий отметил, что в Москве таких площадок 56, а из петербургских некоторые к тому же время от времени уходят на регламентные работы. Каждый новый пункт стоит порядка миллиарда рублей.
Если говорить о сроках, то жилищный комитет хочет перейти на работу с бюджетными учреждениями по уборке внутриквартальных территорий уже со следующего года. Василий Пониделко также ждет результатов реорганизации зимой 2022/23 года.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»