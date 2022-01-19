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«Сосульки на себя беру»: Шнуров покаялся и признался Беглову в любви

Шоумен Сергей Шнуров продолжил троллить Смольный, покаявшись в ответ на обвинения в ангажированности своего недавнего произведения. В новой, второй по счету песне, он взял вину за мусор и сосульки на себя и заявил о теплых чувствах к губернатору Петербурга Александру Беглову.

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В песне «Покаянная», которая опубликована в аккаунте группы «Ленинград» вечером 19 января, Шнуров в окружении полуголых мужчин, сообщает, что написал предыдущую песню по заказу, исказив все события, «сам (загадил) весь город, виноватый, мусор разбросал и гололед», «и сосульки на себя возьму». Кончается припевом: «Я теперь люблю Беглова». Композиционно клип похож на появившийся еще в декабре видеоролик из Африки, куда губернатора «звали» местные жители, потому что там не надо убирать снег. Таким образом, нынешний клип Шнура стал уже третьим в ряду «музыкальных» ударов по градоначальнику.

Контратаки чиновников Смольного, политиков и деятелей культуры на первую композицию Шнурова выглядели изначально неубедительно — не обошлось в новом творчестве и без ироничного упоминания «лишения статуса петербуржца» и других предложений и предположений.

Внезапную гражданскую активность Шнурова связывали с кампанией против Беглова и сотрудничеством шоумена с бизнесменом Евгением Пригожиным в киноиндустрии. Подробнее — в материале «Фонтанки».

После выхода первого клипа «Фонтанка» обращала внимание на то, что критиковать Шнурова — себе дороже. С этим тезисом соглашались ведущие политтехнологи и антикризисные менеджеры. Признать проблему и рассказать о решении её — вот самый правильный шаг, но администрация города пока не использовала такой ход.

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Комментарии (14)

LAG
Можно к Шнурову относиться по-разному, но он отлично выявляет такую вселенскую глупость и демонстрацию отношения к горожанам наших деятелей как:
"обычные беды для города — мороз, снег, вывоз мусор" (с) пиотровский
PetAboveGrimes
+++++)))))
Mil Muertes
А я буду троллить - ТЕБЯ, мерзкий противный Шнуров, алкоголик с недозрелыми живчиками
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