«Сосульки на себя беру»: Шнуров покаялся и признался Беглову в любви

В песне «Покаянная», которая опубликована в аккаунте группы «Ленинград» вечером 19 января, Шнуров в окружении полуголых мужчин, сообщает, что написал предыдущую песню по заказу, исказив все события, «сам (загадил) весь город, виноватый, мусор разбросал и гололед», «и сосульки на себя возьму». Кончается припевом: «Я теперь люблю Беглова». Композиционно клип похож на появившийся еще в декабре видеоролик из Африки, куда губернатора «звали» местные жители, потому что там не надо убирать снег. Таким образом, нынешний клип Шнура стал уже третьим в ряду «музыкальных» ударов по градоначальнику.

Контратаки чиновников Смольного, политиков и деятелей культуры на первую композицию Шнурова выглядели изначально неубедительно — не обошлось в новом творчестве и без ироничного упоминания «лишения статуса петербуржца» и других предложений и предположений.



Внезапную гражданскую активность Шнурова связывали с кампанией против Беглова и сотрудничеством шоумена с бизнесменом Евгением Пригожиным в киноиндустрии. Подробнее — в материале «Фонтанки».

После выхода первого клипа «Фонтанка» обращала внимание на то, что критиковать Шнурова — себе дороже. С этим тезисом соглашались ведущие политтехнологи и антикризисные менеджеры. Признать проблему и рассказать о решении её — вот самый правильный шаг, но администрация города пока не использовала такой ход.

