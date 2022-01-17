«На наш город ведется широкая атака». Пиотровский прокомментировал клип Шнурова про «загаженный» Петербург

«Все известно и хорошо видно, что на наш город, на его выходцев ведется широкая атака, это политика. Печально, когда для нее используются такие обычные беды для города — мороз, снег, вывоз мусора, — заявил Пиотроский. — Это очень важные проблемы, но здесь тоже есть красные линии и печально, что такие красные линии переходятся. Печально, когда Сергей Владимирович Шнуров соединяет мат с очень близкой сердцу каждого петербуржца замечательной лирической песней «Город над широкой Невой» (видимо, имеется в виду «над вольной» — прим.). И таким образом некий протест, может быть, даже вполне осознанный, превращается в оскорбление. А оскорблений в последнее время что-то становится слишком много в нашей жизни».