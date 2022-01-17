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«На наш город ведется широкая атака». Пиотровский прокомментировал клип Шнурова про «загаженный» Петербург

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский высказался по поводу клипа Сергея Шнурова, в котором тот критикует коммунальные проблемы Петербурга — гололед и помойки, заваленные мусором.

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«Все известно и хорошо видно, что на наш город, на его выходцев ведется широкая атака, это политика. Печально, когда для нее используются такие обычные беды для города — мороз, снег, вывоз мусора, — заявил Пиотроский. — Это очень важные проблемы, но здесь тоже есть красные линии и печально, что такие красные линии переходятся. Печально, когда Сергей Владимирович Шнуров соединяет мат с очень близкой сердцу каждого петербуржца замечательной лирической песней «Город над широкой Невой» (видимо, имеется в виду «над вольной» — прим.). И таким образом некий протест, может быть, даже вполне осознанный, превращается в оскорбление. А оскорблений в последнее время что-то становится слишком много в нашей жизни».

«Фонтанка.ру»

Ранее вице-губернатор Валерий Пикалев также прокомментировал высказывание Шнурова.

Лидер группы «Ленинград» выпустил клип, снятый рядом с заваленной мусором помойкой в центре Петербурга. Основной посыл — «надо ж так загадить город», «в Петербурге биеннале — инсталляция помоев», «то сосульки, то сугробы».

Напомним, с 1 января в Петербурге работает региональный оператор по обращению с отходами. Смена перевозчиков, недостатки в организации, в количестве техники и сотрудников привели к тому, что по многим адресам — в основном на севере — мусор в течение новогодних каникул вывозился нерегулярно или не вывозился совсем.

Кроме того, с начала декабря Петербург традиционно столкнулся со снегопадами — со всеми вытекающими последствиями. Горожане массово жалуются на качество уборки дорог и дворов. Эту же тему, связывая ее лично с губернатором, подхватила конкретная часть петербургского медиаполя.

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Комментарии (39)

Дядя Бо
Хотел бы я посмотреть, на поскользнувшегося на льду, сломавшего конечность, и матерящегося, как пэтэушник Пиотровского.
James Cook
Очередной лизоблюд
.416 Rigby
Пиотровский , он ,похоже , тоже не в этой реальности. Ему бы кто насрал возле его кабинета . чтобы он на землю спустился....
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