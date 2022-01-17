«Я бы не опускался до примитивного хайпа». Вице-губернатор Пикалев прокомментировал клип Шнурова о грязном Петербурге

«Мы живем в свободной стране, — ответил Пикалев 17 января на просьбу прокомментировать клип Сергея Шнурова. — Каждый свободно формулирует свои мысли, тем более такие творческие личности. Весь клип не смотрел, начало было просмотрено. Творческий человек имеет право выражать свои мысли, но, честно скажу, есть вещи, которые для меня как для мужчины неприемлемы. Я бы никогда не перешел на личности и не опускался до примитивного хайпа, который ничего под собой не несет».

Ранее лидер группы «Ленинград» выпустил клип, снятый рядом с заваленной мусором помойкой в центре Петербурга. Основной посыл — «надо ж так загадить город», «в Петербурге биеннале — инсталляция помоев», «то сосульки, то сугробы».



Напомним, с 1 января в Петербурге работает региональный оператор по обращению с отходами. Смена перевозчиков, недостатки в организации, в количестве техники и сотрудников привели к тому, что по многим адресам — в основном на севере — мусор в течение новогодних каникул вывозился нерегулярно или не вывозился совсем.



Кроме того, с начала декабря Петербург традиционно столкнулся со снегопадами — со всеми вытекающими последствиями. Горожане массово жалуются на качество уборки дорог и дворов. Эту же тему, связывая ее лично с губернатором, подхватила конкретная часть петербургского медиаполя.

