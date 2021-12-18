Как «тролли» и их новые помощники спасают Петербург от снега и разрухи

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15 декабря 91-летний актёр Иван Краско обратился к Владимиру Путину из-за «невыносимой для жизни обстановки» и попросил помочь городским властям очистить город от снега и сосулек. Об этом написали на уходящей неделе десятки медиа. Животрепещущая для горожан тема разлетелась по телеграм-каналам и блогам, а затем федеральные агентства спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова об этом обращении. Он был дипломатичен и сообщил, как пишут РИА Новости, что в Кремле письмо 91-летнего артиста не получили, и добавил, что подобные жалобы в первую очередь следует направлять губернатору Петербурга Александру Беглову.

Сообщения об обращении Краско к Путину появились в Сети около полудня. Поисковик «Яндекс-Новости» первым проиндексировал заметку о жалобах Краско некоего издания «Накануне». Оно ссылается на публикацию другого не самого популярного издания «ПитерНьюс». Ещё в 2019 году, когда медиа, которые связывали с Евгением Пригожиным синхронно писали про наркоскандал с депутатом Максимом Резником, на сайте «Накануне» можно было найти заметки с такими заголовками: «Чета Резников не перестает удивлять общественность. «Травка», йога-секта, что же дальше?»

Судя по всему, обращение Краско — тоже дело рук тех, кого принято связывать с устоявшимся термином «ольгинские». О том, что артист не был инициатором обращения к президенту, он сам рассказал «Пятому каналу»: «Инициатива-то не моя, есть активисты. Как я понял, вопрос был такой: осмелюсь ли я подписать письмо президенту по поводу снежной обстановки в городе? Я говорю: «Конечно, подпишу». Тут же явились двое, семья с ребятёнком. Бояться-то мне уже нечего, поэтому я подписал». Как рассказал «Фонтанке» представитель Краско, к актёру обратились «люди из агентства ФАН». Вероятно, речь идёт о Федеральном агентстве новостей, которое входит в медиагруппу «Патриот». Её попечительский совет возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин. Впрочем, в ответ на вопрос «Фонтанки» в руководстве ФАНа заявили, что не помогали Краско в обращении к Путину, хотя признали, что в медиахолдинге тему активно освещали.



17 декабря вступил в борьбу со снегом и Александр Розенбаум, выложивший ролик о плохой уборке у себя в инстаграме. Скорее всего от чистого сердца. Через несколько часов на упомянутом выше «Накануне» и других ресурсах появились слова уже лично Евгения Пригожина: «Глубокоуважаемый Александр Яковлевич, спасибо за честность. От меня, и думаю, что от всех петербуржцев. С уважением, Евгений Пригожин». Тему снега и уборки города помимо Краско в последние дни решили сделать флагманской и в молодёжном движении «Петербург — город перемен». На их странице во «ВКонтакте» активисты рассказывают то об огромной луже у станции метро «Академическая», то показывают граффити с губернатором Александром Бегловым в валенках и с лопатой. «Наверное, кто-то недоволен качеством уборки снега в этом году. Или это реклама проекта «дворник-шеринг»?» — пишут администраторы сообщества.

Само движение «Петербург — город перемен» достаточно молодое. Появилось оно одновременно с приходом к власти врио губернатора Александра Беглова и стартом его предвыборной кампании. За месяц до выборов Беглов даже встречался с молодыми людьми и хвалил их за проведённый в Кузнечном переулке субботник. Уже на следующий год центр «Досье» Михаила Ходорковского опубликовал архив, который, по версии проекта, принадлежал сотрудникам и политтехнологам предпринимателя Евгения Пригожина. В одном из документов рассказывалось о движении «Петербург — город перемен». Согласно описанию и задумке, судя по всему, политтехнологов, движение должно было с помощью акций поддерживать кандидатов в муниципальные депутаты и усилить позиции Беглова «за счет схожести предвыборной риторики».



Риторика молодёжного движения, которое ещё два года назад поддерживало петербургские власти, изменилась буквально за последний год. То же произошло и с другими медиаресурсами, которые связывают с одной и той же сеткой.

В августе они ругали Петербург за нарушения на выборах. Как раз тогда на выборы в Законодательное собрание не смогли попасть кандидаты от партии «Родина», которых открыто поддерживал предприниматель. Осенью волна негатива накрыла медиа сразу после ареста главы Управления социального питания Алексея Барабанщикова. Теперь же помимо снега те же лица твердят ещё об одном — о разрушающемся Санкт-Петербурге.

Тема не новостная, поэтому повестку приходится подогревать своими силами. Так, на днях политтехнолог Максим Шугалей, побывавший в плену в Ливии (там он работал на фонд, который связывают с Пригожиным, изучал политические особенности региона в преддверии местных выборов), заявил, что написал книгу «Утраченный Петербург». Активисты движения «Петербург — город перемен» анонсировали её презентацию, а перед этим прогулялись по редакциям СМИ и приёмным комитетов петербургской администрации, где вручили плитки шоколада с напечатанными на обёртках фотографиями разрушающихся памятников. В их числе было и Конюшенное ведомство, на роль инвестора которого претендовал Евгений Пригожин в 2019 году, но получил отказ.



К слову, тему разрушающихся памятников активно подхватили и не только напрямую или косвенно аффилированные друг с другом организации и медиа, но и, казалось бы, независимые активисты. Оппозиционные муниципальные депутаты Ксения Лаврова и Фёдор Грудин в конце ноября тоже взялись за эту повестку. Они заявили, что подали иск к петербургским чиновникам с требованием восстановить исторический облик Апраксина двора и Конюшенного ведомства. Сами они, правда, утверждают, что идея бороться за сохранение культурного наследия принадлежит именно им, а не кому-либо ещё.

Любопытно, что спустя неделю с критикой на власти обрушился и телеканал 78. Телеканал выпустил фильм «Бескультурный Петербург» о том, как в городе плохо обстоят дела с культурным наследием, культурой и спортом. Среди приглашённых экспертов оказались и активисты движения «Петербург — город перемен». Несложно догадаться, что помимо прочих проблем в фильме обратили внимание на разрушающееся Конюшенное ведомство.

Собеседники «Фонтанки» в Смольном были немало удивлены выходом фильма, но не смогли внятно объяснить выпады в свой адрес. С негативом же других игроков чиновники пытаются бороться и даже интересовались ценами на блокировку их сообщений в топовых телеграм-каналах. Как минимум в нескольких крупных блогах им, по данным «Фонтанки», отказали, заявив, что там на несколько месяцев вперёд проплачено размещение. С другими договориться, возможно, удалось. Например, телеграм-канал «Кремлевская прачка» выдал такой пассаж: «Питер однажды доиграется, и там появится губернатор, который вообще не знает, что такое репутация. Ему и заинтересованным в нем будет глубоко наплевать на мнение. Культурная столица, говорите? Это сегодня достаётся Беглову, а помните, как проклинали Матвиенко? А как Полтавченко орали «жлоб!»? Снег, дождь — давно никого не интересуют».



Впрочем, судя по странице самого Беглова во «ВКонтакте», снег людей действительно беспокоит — комментарии завалены сообщениями о сугробах и огромных лужах. И, судя по всему, большинство негодующих всё-таки не боты.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

