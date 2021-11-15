Бывший начальник Управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков арестован. Против него дал показания соратник

Об аресте экс-чиновника 15 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Срок меры пресечения — до 9 января 2022 года.



Барабанщиков вину не признал, в отличие от бывшего директора городского предприятия «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП) Ростислава Савинова. Его отправили под домашний арест. По данным «Фонтанки», Савинов признал соучастие в манипуляциях с госконтрактами на питание петербургских школ.



По версии следствия, в августе 2020 года Барабанщиков, бывший топ-менеджер группы компаний «Конкорд» Олег Лукин и Савинов через фиктивную документацию добились победы КСП в конкурсе стоимостью 167 миллионов рублей. Ущерб бюджету оценивается в 24 миллиона рублей.

