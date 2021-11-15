Бывший начальник Управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков арестован. Против него дал показания соратник

Об аресте экс-чиновника 15 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Срок меры пресечения — до 9 января 2022 года.
Барабанщиков вину не признал, в отличие от бывшего директора городского предприятия «Комбинат социального питания Красносельского района» (КСП) Ростислава Савинова. Его отправили под домашний арест. По данным «Фонтанки», Савинов признал соучастие в манипуляциях с госконтрактами на питание петербургских школ.
По версии следствия, в августе 2020 года Барабанщиков, бывший топ-менеджер группы компаний «Конкорд» Олег Лукин и Савинов через фиктивную документацию добились победы КСП в конкурсе стоимостью 167 миллионов рублей. Ущерб бюджету оценивается в 24 миллиона рублей.
В группе, считает следствие, состояли не имевшие формально отношения к соцпиту экономист Андрей Ахрамеев и бухгалтер Ольга Печень. Сегодня ее по просьбе следователя отпустили из суда без меры пресечения.
Уголовное дело расследуется по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба».
По информации «Фонтанки», меры пресечения фигурантам были предопределены до судебных заседаний, заранее, после их общения с оперативниками ФСБ на выходных. О том, что Барабанщикова отправят в СИЗО, Ростислава Савинова — под домашний арест, а Ольгу Печень отпустят, «Фонтанке» источники сообщили рано утром 15 ноября.
Подробности реформы школьного питания Петербурга, которая привела к задержаниям, читайте в материале «Фонтанки».