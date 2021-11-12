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Бывшему главе управления соцпитания Петербурга вменили ущерб бюджету на 24 миллиона рублей

Задержанный по уголовному делу Алексей Барабанщиков подозревается в причинении ущерба бюджету Петербурга на 23,8 миллиона рублей. С ним задержаны еще четыре человека.

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Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, следствие считает, что Барабанщиков вступил в сговор с сотрудниками комбината соцпитания Красносельского района (КСП). В августе 2020 года благодаря заведомо ложной заявке на конкурс по питанию школ Пушкинского района комбинат получил 167,3 миллиона рублей, хотя победу комитет госзаказа должен был отдать конкуренту — АО «Столовая № 14». Она предложила свои услуги за 143,5 миллиона.

Уголовное дело расследуется по статье 165 УК — «Причинение имущественного ущерба группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Подельниками Барабанщикова считаются еще четверо. Их доставят в Куйбышевский суд на избрание меры пресечения.

Алексей Барабанщиков назначен на должность начальника Управления соцпитания в феврале 2020 года. С его приходом КСП стал получать внушительные контракты. Весной 2021 года «Фонтанка» описывала условия, в которых готовят школьникам еду. 9 ноября 2021 года полиция по материалам ФСБ возбудила дело, Барабанщикова задержали.

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Комментарии (1)

kolpankolpan
С чего это его заявка ложная? Она просто была дороже.Кормить то кормил, не украл А все остальное к тем кто решал его выбрать. Если только сосчитали что недокормил на эти миллионы? А дальше уже для нас фактов нет.
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