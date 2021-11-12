В Петербурге задержан бывший начальник Управления соцпитания Алексей Барабанщиков. Его доставят в суд на меру пресечения

По версии следствия, не позднее августа 2020 года группа лиц вступила в преступный сговор на передачу крупных контрактов «Комбинату социального питания Красносельского района». Подделка конкурсной документации, считает следствие, обеспечивала предприятию победу. Контракты с ним заключал комитет государственного заказа. За неполные два года комбинат получил заказов на 600 миллионов рублей.

Уголовное дело расследует ГСУ ГУ МВД Петербурга и области. По территориальной подсудности оно относится к Куйбышевскому райсуду Петербурга.

«Он находится в изоляторе временного содержания, сегодня доставят в суд для избрания меры пресечения», — уточнил «Фонтанке» источник.

Уголовное дело по статье 165 УК («Причинение имущественного ущерба») возбудили 9 ноября. На следующий день в Управлении соцпитания, комитете госзаказа и на комбинате питания Красносельского района прошли обыски. Утром 12 ноября стало известно, что Барабанщиков уволен из Смольного.



Бывший директор столичного комбината «Школьник» и экс-чиновник Подмосковья Барабанщиков был назначен начальником Управления соцпитания в феврале 2020 года. С его приходом совпал взлет АО «Комбинат социального питания Красносельского района». Весной 2021 года «Фонтанка» написала об условиях, в которых пищевики готовят школьникам еду. Комбинатом заинтересовался Роспотребнадзор, а Управлением соцпитания — ФСБ. Ее наработки лежат в основе уголовного дела, по которому задержан Барабанщиков.

