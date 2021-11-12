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В Петербурге задержан бывший начальник Управления соцпитания Алексей Барабанщиков. Его доставят в суд на меру пресечения

Свежеуволенный начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков задержан по уголовному делу. Ему вменяют участие в преступном сговоре.

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Как стало известно «Фонтанке» 12 ноября, Алексея Барабанщикова задержали в качестве подозреваемого.

«Он находится в изоляторе временного содержания, сегодня доставят в суд для избрания меры пресечения», — уточнил «Фонтанке» источник.

Уголовное дело расследует ГСУ ГУ МВД Петербурга и области. По территориальной подсудности оно относится к Куйбышевскому райсуду Петербурга.

По версии следствия, не позднее августа 2020 года группа лиц вступила в преступный сговор на передачу крупных контрактов «Комбинату социального питания Красносельского района». Подделка конкурсной документации, считает следствие, обеспечивала предприятию победу. Контракты с ним заключал комитет государственного заказа. За неполные два года комбинат получил заказов на 600 миллионов рублей.

Уголовное дело по статье 165 УК («Причинение имущественного ущерба») возбудили 9 ноября. На следующий день в Управлении соцпитания, комитете госзаказа и на комбинате питания Красносельского района прошли обыски. Утром 12 ноября стало известно, что Барабанщиков уволен из Смольного.

Бывший директор столичного комбината «Школьник» и экс-чиновник Подмосковья Барабанщиков был назначен начальником Управления соцпитания в феврале 2020 года. С его приходом совпал взлет АО «Комбинат социального питания Красносельского района». Весной 2021 года «Фонтанка» написала об условиях, в которых пищевики готовят школьникам еду. Комбинатом заинтересовался Роспотребнадзор, а Управлением соцпитания — ФСБ. Ее наработки лежат в основе уголовного дела, по которому задержан Барабанщиков.

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Комментарии (3)

Доктор Лектор
опять передел... или просто не занёс...
romul196018
Очередной вор, по видимо му это уже все давно никого не удивляет.
266439705
Дорвался до ресурса и давай мутить! Туда ему и дорога,на нары!!!
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