Со дна школьной столовой — на повышение. Главное предприятие соцпита Петербурга возглавил растратчик

По данным «Фонтанки», 10 ноября по делу о причинении имущественного ущерба полиция провела следственные действия не только в Управлении социального питания на Пионерской улице, но и в комитете госзаказа Петербурга, на комбинате соцпитания Красносельского района и в бизнес-центре «Тентельхофф» на улице Швецова. Все адреса так или иначе связаны с реформой школьного питания.

КСП за неполные два года, по данным СПАРК, получил контракты стоимостью 600 миллионов рублей на питание школ Адмиралтейского, Красносельского, Василеостровского, Пушкинского районов.



Весной 2021 года «Фонтанка» выяснила, что КСП из-за отсутствия собственных мощностей неофициально готовит еду на площадях другого предприятия — комбината соцпитания Василеостровского района, в далеких от санитарного идеала условиях.



Василеостровский комбинат возглавлял бывший военный, осужденный за растрату Леонид Мишуров. «Фонтанка» писала о его прошлом: уроженец Пензенской области, служил в Тоцком гарнизоне Оренбургской области. Командовал тылом мотострелковой бригады, вывозил имущество со складов. В 2018 году Мишурова приговорили к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком.



На публикации «Фонтанки» о Мишурове Управление соцпитания отреагировало своеобразно: объявило ему выговор за антисанитарию на Василеостровской площадке и в октябре 2021 года, незадолго до возбуждения уголовного дела и обысков, повысило до директора комбината Красносельского района — флагмана городского соцпита.

