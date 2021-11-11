Со дна школьной столовой — на повышение. Главное предприятие соцпита Петербурга возглавил растратчик

По данным «Фонтанки», 10 ноября по делу о причинении имущественного ущерба полиция провела следственные действия не только в Управлении социального питания на Пионерской улице, но и в комитете госзаказа Петербурга, на комбинате соцпитания Красносельского района и в бизнес-центре «Тентельхофф» на улице Швецова. Все адреса так или иначе связаны с реформой школьного питания.
Комбинат Красносельского района (КСП) стал основным игроком рынка с приходом начальника Управления соцпитания Алексея Барабанщикова — бывшего директора столичного комбината «Школьник».
КСП за неполные два года, по данным СПАРК, получил контракты стоимостью 600 миллионов рублей на питание школ Адмиралтейского, Красносельского, Василеостровского, Пушкинского районов.
Весной 2021 года «Фонтанка» выяснила, что КСП из-за отсутствия собственных мощностей неофициально готовит еду на площадях другого предприятия — комбината соцпитания Василеостровского района, в далеких от санитарного идеала условиях.
Василеостровский комбинат возглавлял бывший военный, осужденный за растрату Леонид Мишуров. «Фонтанка» писала о его прошлом: уроженец Пензенской области, служил в Тоцком гарнизоне Оренбургской области. Командовал тылом мотострелковой бригады, вывозил имущество со складов. В 2018 году Мишурова приговорили к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком.
На публикации «Фонтанки» о Мишурове Управление соцпитания отреагировало своеобразно: объявило ему выговор за антисанитарию на Василеостровской площадке и в октябре 2021 года, незадолго до возбуждения уголовного дела и обысков, повысило до директора комбината Красносельского района — флагмана городского соцпита.
Леонид Мишуров сегодня не был расположен к разговору с корреспондентами.
«Я информацией о следственных действиях полиции не владею», — сказал он и бросил трубку.
На место Мишурова в Василеостровский комбинат назначен еще один отставной военный, тоже с любопытной биографией. 43-летний Андрей Игнатьев — выпускник Вольского училища тыла, нынешнего филиала Академии тыла и транспорта имени Хрулева.
Вольское училище — давняя кузница кадров крупнейшего в России частного комбината питания, группы компаний «Конкорд». Выходец из тылового вуза и бывший топ-менеджер «Конкорда» после работы в 2013 году возглавил управление социального питания Новосибирской области. Еще один выпускник Вольского училища в 2010-х работал на высоких должностях в ООО «СП Конкорд», принадлежащем структурам Евгения Пригожина, и был исполнительным директором ОАО «Социальное питание Север», которому ООО «Комбинат питания Конкорд» передавало на субподряд миллиардные контракты на питание московских школ. На сайтах кадровых агентств встречаются резюме других управленцев, трудоустроенных в «Конкорд» после окончания Вольского училища.
В бизнес-центре «Тентельхофф» на улице Швецова в Кировском районе офис занимает один из главных — по состоянию на весну 2021-го — контрагентов КСП Красносельского района.
Уголовное дело по статье 165 УК «Причинение имущественного ущерба» полиция Петербурга возбудила по собранным службой экономической безопасности ФСБ материалам. Они касаются распределения бюджетных средств, выделяемых на рынок соцпитания. Его годовой объем оценивается в 15 миллиардов рублей.
Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»