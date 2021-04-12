Фото: Елена Ваганова Поделиться Поделиться







Удивительно, но до нашей статьи «Не все объедки попадают в рай» принадлежащему Смольному поставщику детской еды удавалось скрывать от Роспотребнадзора реальный адрес производства. Тем понятнее пафос отрицания. Наверное, обидно будет чиновникам прочитать историю о том, как их алиби хоронят бумажки из помойного ведра.

Краткое изложение предыдущих серий

Управление соцпитания в Петербурге с начала 2020 года возглавляет бывший подмосковный чиновник Алексей Барабанщиков. Он активно продвигает политику укрупнения лотов на школьное питание, благодаря чему балансирующий на грани рентабельности и принадлежащий городу комбинат соцпитания Красносельского района (КСП) перед учебным годом 2020/2021 получил контракты стоимостью более 500 миллионов рублей на кормление десятков школ в четырех районах города.



Выскочку, казалось, усиленно проверял Роспотребнадзор. Из полсотни школ, куда ступала нога Красносельского КСП, в половине нашли нарушения, но внеплановые проверки не касались собственно производства. Комбинат продолжал неистово набирать штат — как мы выяснили, из-за дикой текучки кадров и далеких от цивилизации условий труда, а недовольные детской тошнотой родители принялись писать письма в газеты.

Мы ткнулись в пищеблок на Наличной улице, описали прелести смольнинского соцпита и получили обвинение в создании фейка.

Слово директора против документов из мусорки

Для опровержения нашей статьи на амбразуру был брошен ранее не замеченный в публичности глава Красносельского КСП Ростислав Савинов. 45-летний тыловик-отставник, должность он занимает меньше года, к гражданскому и тем более детскому общепиту касательства не имел. Савинов записал видеоролик из стерильного коридора, заявив, что съемки с Наличной к его комбинату никакого отношения не имеют, а школьную еду готовят в этом самом стерильном «производственно-логистическом комплексе» на Мельничной улице.



В управлении соцпитания Петербурга также заявили, что Красносельский КСП не имеет пищевого производства и складских помещений на улице Наличной.

Мы снова поехали на Наличную. По округе шатались пьяницы, двери закрыты, за окнами с решётками был слышен шум, будто что-то передвигали. Кирпичное здание комбината выглядит неприметным среди многоэтажек. То, что здесь готовят еду для школьников, можно распознать разве только по аромату булочек из вентиляции, но и тот исчез. У входа появился наклеенный скотчем листок, предупреждающий о том, что эта совсем не похожая на парковку территория предназначена для транспорта КСП Василеостровского района.

— У меня есть приказ никого пускать, — говорит нам охранник. В это время, по данным «Фонтанки», внутри работала инспекция управления соцпитания.

Еще работая посудомойщиком, корреспондент сфотографировал маркировку на термосах с супами и кашами, которые развозят по школам. Из неё следует, что КСП Красносельского района готовит еду в 32-м доме на Наличной улице.



Раз уж мы погрузились в тухлятинку пищеблока, не побрезговали покопаться в соседних помойках. Небрежно утилизированные накладные Красносельского комбината выдавали Смольный с головой. Наличная, 32, отмечена в документах как «ОП» — обособленное подразделение.

Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру» найденные в мусоре у пищеблока на Наличной документы Фото: Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»



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Визит на Наличную

Роман Киташов / «Фонтанка.ру»

«Картошка-морковка-молоко»

Юридический адрес Красносельского КСП закреплен за 5-м домом на улице Партизана Германа. Это типовое здание торгово-бытового центра, точно такое же, как на Наличной. Подобные сооружения строили в 70–80 годах в разных районах Петербурга, из-за круглого двора они получили в народе название «бублик».

На Партизана Германа более колоритный антураж, чем на Наличной. Предприятие соседствует с шиномонтажкой и кафе, где в туалете есть только писсуар. Продавщица признаётся, что вынуждена ходить в ведро.

Роман Киташов / «Фонтанка.ру»

Парадные двери КСП были закрыты. Табличка извещала о технических проблемах. В окнах горел свет, виднелись термосы — как на Наличной. Мы поднялись к чёрному входу, куда подъезжает транспорт для разгрузки. Железная дверь распахнута, внутрь заносили поломоечную машину. Мужчина с сигаретой представился охранником и заверил, что площадка не работает.



«Темноты боюсь», — ответил он на вопрос о включенном свете.

Запахи еды и прочие атрибуты жизнедеятельности отсутствовали.

Мы доехали и до того самого «производственно-логистического комплекса» на Мельничной улице. Она пролегает по промзоне за Александро-Невской лаврой. На участке с 23-м домом расположено административное здание, за ним — склад с мешками сухого молока. Территория, которую Савинов называет площадкой Красносельского КСП, прячется за высоким забором из профлиста. В округе ни одной таблички.

Мужчина на вахте отказывается называть предприятие, которое охраняет, но уточняет, что здесь нет производства, а только склад «картошки-морковки-молока», предназначенных для школьного питания.



Роман Киташов / «Фонтанка.ру»

Робкий поставщик

Комплекс на Мельничной числится за компанией «Продпоставка» с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Её учредили в июле 2020 года.

«Продпоставка» стала одним из главных поставщиков Красносельского КСП, сдавая попутно склад в аренду. Комбинат закупал у фирмы — с коммерческой наценкой, разумеется, — мясо, рыбу, масло, овощи. Возможно, поэтому при выручке 240 миллионов рублей КСП закончил 2020-й год с чистой прибылью тридцать тысяч, а себестоимость продаж была близка к 90 % (данные СПАРК). Как сообщил «Фонтанке» один из участников рынка школьного питания, сопоставимая с КСП выручка сулит чистую прибыль не менее 30 миллионов рублей.



После выступления Ростислава Савинова и нашего разговора с охранником грех было не уточнить у представителя «Продпоставки», что же на самом деле скрыто за воротами стерильного ангара, как компания добилась стратегического партнерства с крупным поставщиком школьного питания.

«Фонтанка» нашла владельца фирмы — 28-летнего петербуржца Богдана Колесника.

— Богдан Владимирович, мы правильно понимаем, что ваша компания управляет складом на Мельничной?

— А какой у вас вопрос, собственно?

— Комбинат питания Красносельского района арендует у вас площади?

— Э-э-ммм... А какой у вас финальный вопрос? Ближе, конкретнее.

— С какого времени вы сдаете комбинату площади и есть ли там производство?

— А давайте попозже, мне сейчас прям вообще неудобно говорить.

Через несколько часов Богдан ответил:

— Слушайте, я тут подумал. Не надо мне это. У меня нет на это времени, попрошу вас больше не звонить.

Робость Колесника в общении на деловые темы может объяснить номинальность его функции как бенефициара и гендиректора «Продпоставки». По отраженному в соцсетях образу жизни молодой человек так же близок к логистике и пищевке, как Мата Хари — к добродетели. Колесник с недавнего времени пытается зарабатывать на сдаче в аренду рабочих мест для мастеров по восстановлению волос и съемкой видеороликов. Свое естество на странице «ВКонтакте» он описал хлестким словосочетанием «Квинтэссенция дерьма», а в сообществе свингеров и любителей секса втроем парня с кольцом в ноздре знают по псевдониму Джаред Альфа.



Фото: скриншот страницы в социальных сетях Фото: скриншот страницы в социальных сетях Поделиться Поделиться







В управлении социального питания вопрос «Фонтанки» о роли «Продпоставки» оставили без внимания. Ростислав Савинов тоже отказался разговаривать с «Фонтанкой» о насущном.

Пиломатериал и гвозди

По устройству общепита школы делятся на два типа — с собственной столовой и так называемым буфетом-распределителем. Склад на Мельничной улице работает на школы первого типа, то есть отсюда отгружаются продукты для готовки на местах. То, что на Мельничной нет никакого производства, можно понять по снимкам, размещенным на странице Красносельского КСП в соцсети.

Фото: Скриншот со страницы КСП «ВКонтакте» Фото: Скриншот со страницы КСП «ВКонтакте» Фото: Скриншот со страницы КСП «ВКонтакте» Фото: Скриншот со страницы КСП «ВКонтакте» Поделиться Поделиться







Мрачный пищеблок на Наличной, от которого так стремительно открещивается Смольный, обслуживает школы с буфетами-распределителями. Принадлежит он тоже городу, в лице комбината соцпитания Василеостровского района. Эта организация контрактов не имеет, зато она плотно аффилирована с Красносельским КСП.

Возглавляет Василеостровский комбинат еще один отставной военный тыловик, 36-летний майор Леонид Мишуров.

Как сообщили «Фонтанке» родители, Мишуров представляется заместителем гендиректора Красносельского КСП и выступает от его имени. После нашей публикации о чистилище соцпита на Наличной Мишуров в сообществе 642-й школы закрыл родителям возможность оставлять комментарии.

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Деятельную роль Мишурова в школьном питании признало, пусть и скорее случайно, управление соцпитания Смольного. 8 апреля на своей странице «ВКонтакте» чиновники опубликовали отчет об инспекции школы № 552 Пушкинского района. На опубликованном снимке рядом с прокурором, в центре кадра, удобно разместился Леонид Мишуров. На встрече он представлял Красносельский КСП.

Леонид Мишуров (в центре фото) в 552-й школе отчитывается перед прокурором и родителями от лица комбината Красносельского района Фото: Управление социального питания Поделиться Поделиться







До увольнения из Вооруженных сил уроженец Пензенской области Мишуров служил в Тоцком гарнизоне Оренбургской области. Майор командовал тылом мотострелковой бригады. В его руках было сосредоточено всё имущество гарнизона. Попался Мишуров на довольно ничтожном для боеспособности страны ассортименте. Со склада части он вывез пиломатериал, эмали и гвозди на 3 миллиона 125 тысяч рублей и передал третьим лицам. Майора обвинили в особо крупной растрате.

Новосибирский гарнизонный военный суд в 2018 году приговорил Леонида Мишурова по 160-й статье УК к трем годам условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом 300 тысяч рублей. От реального срока растратчика спасли положительная характеристика командования части (в чьих интересах Мишуров организовал вывоз пиломатериала, так и осталось невыясненным) и государственная награда — медаль Жукова.

В управлении соцпитания Петербурга «Фонтанке» сообщили, что располагают выданной в июле 2019 года справкой об отсутствии у Мишурова судимости и уголовного преследования.

Александр Ермаков,

Лена Ваганова,

«Фонтанка.ру»

