«Вы же видите, что сейчас происходит». Как перестраивается петербургский рынок детского питания

Смена руководства, новые правила игры — в этом году рынок детского питания емкостью не менее 21 млрд рублей в год подвергся реформированию. Слухи доползли даже до фамилии Пригожин.

автор фото Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Частный бизнес, обеспечивающий сотни тысяч школьников и детсадовцев завтраками и обедами, пока держится, но Смольный продвигает свои комбинаты, и помогают ему в этом московские профессионалы.

Главные инициаторы перестройки — Управление социального питания и Комитет по государственному заказу. Идея экспансии, судя по всему, пришла со стороны Москвы. За еще неполных 9 месяцев этого года стало ясно: чиновникам нужны удобные игроки. И похоже, в эту категорию входят далеко не все нынешние организаторы питания.



Единственным, кто успел вовремя провести конкурсы и объявить его итоги еще до начала учебного года, оказался Пушкинский район. Как еще в августе выяснила «Фонтанка», победителем конкурса на 180 млн рублей стало АО «КСП Красносельского района», на 100% принадлежащее Смольному.

В узких кругах этот конкурс получил звание «грязного», а операторы питания заговорили о захвате рынка.

Красносельский КСП работает на рынке уже много лет и стабильно занимается организацией питания в школах своего района. Правда, речь идет о небольших объемах. В прошлом году компания заключила 15 контрактов на 53 млн рублей, годом ранее — 24 договора на 70 миллионов. Со стороны кажется, что на 100% принадлежащий Смольному бизнес балансирует на грани рентабельности. Например, судя по СПАРК, выручка комбината за 2019 год — 226 миллионов рублей, а чистая прибыль — 23 тысячи рублей. В 2018-м компания заработала только 5 тысяч при выручке в 278,5 млн.

И к селу, и к городу

Зато в этом году компанию ждал коммерческий успех. Вместо пары десятков разрозненных подрядов — два лота, но в общей сложности на 280 млн рублей. Перед этим, с 8 мая, гендиректором комбината стал Ростислав Савинов — в прошлом военный с петербургской пропиской. По данным СПАРК, до 2013 года он был индивидуальным предпринимателем, работал по ОКВЭДу «деятельность автомобильного грузового транспорта». В своем профиле в соцсетях пишет, что окончил у себя на малой родине Горьковское высшее военное училище тыла имени маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна, служил в Закавказье. Друзья у него разбросаны по всей стране. Состоит в группе «Тыловики». История помнит о его связи уже с петербургской Военной академией материально-технического обеспечения имени Хрулева.



Соответственно, на рынке о нем ранее не слышали. Это не помешало ему всего за 4 месяца работы заключить крупнейшие контракты и в кратчайшие сроки принять нестандартное для руководителя подконтрольного Смольному АО решение о региональном расширении бизнеса. Через 10 дней после начала работы Красносельское КСП уже на правах единственного поставщика получило в подмосковном Красногорске контракт на 100 млн рублей.

Конкурс проводила Дирекция единого заказчика министерства социального развития Московской области. Предполагалось, что предприятие поставит 46,5 тыс. продуктовых наборов для малоимущих семей Московской области. Судя по СПАРК, контракт завершен еще 4 июня 2020 года, полностью исполнен и оплачен. Вот только откуда красносельское КСП с мизерной чистой прибылью взяло в Подмосковье продукты, как возит их заказчику, чьими силами и на каких площадках комплектует наборы — все это осталось за кадром.

Участники рынка подсказывают «Фонтанке»: по одной из версий, реальным исполнителем контракта было красногорское МУП «Производственно-торговое объединение общественного питания». А Красносельскому КСП нужен был этот контракт для участия в конкурсе Пушкинского района — имея в резюме исполненные на крупные суммы контракты, соответствуешь требованиям. Ближайшие конкуренты, также подавшие заявку на тендер в Пушкинском районе, — АО «Столовая №14», ООО «Северная столица» и ООО «ТД «Ленинградский» — оказались в стороне.



Все по-новому

До Ростислава Савинова гендиректором Красносельского КСП на протяжении 14 лет была Ольга Корсакова. Сегодня она по-прежнему работает в КСП — только теперь заместителем директора. По ее словам, с предыдущего поста она ушла по собственному желанию. Аргументировала нам расплывчато: «Вы же видите, что сейчас в городе происходит».

Как рассказала «Фонтанке» гендиректор Пушкинского КСП Татьяна Терехова, работающая в Пушкинском районе уже не один десяток лет, перед тем, как подать заявку на конкурс, новый директор комбината Ростислав Савинов якобы пообещал, что полностью отдаст ей контракт на исполнение. Однако после подведения итогов сменил тон и заявил, что ничего отдавать не будет, а наоборот, заберет себе всех действующих сотрудников.

Как ранее писала «Фонтанка», похоже, своей базы для исполнения 180-миллионного контракта у Красносельского КСП действительно нет. Среди работающих в школах Пушкинского района те же люди, что и раньше, только теперь от лица нового комбината.



Татьяна Терехова отмечает, что основная проблема, с которой сейчас столкнулся Красносельский КСП, — в школах, где нет условий для приготовления горячего питания. Еду туда обычно привозят в термосах из районной базовой столовой. И поскольку у Красносельского КСП такие пункты находятся в Красносельском районе, вовремя обеспечивать школы завтраками и обедами у них не очень получается.

«Привозные завтраки должны быть доставлены в Пушкин к 8 часам утра. Срок реализации горячей пищи — 2 часа, за это время ее нужно залить в термос, привезти в школу и раздать. С учетом, что в Пушкинском районе несколько таких школ, уложиться в срок у Красносельского КСП не получается», — утверждает гендиректор Пушкинского комбината.

Директор одного из таких «безкухонных» заведений, Кадетской школы, Владимир Дмитренко считает, что никаких проблем с приготовлением еды в его школе нет. Разве что временные трудности с питанием старшеклассников, связанные с переездом части учеников в новое здание. На практике это означает, что за обедом ребятам приходится ходить пешком около сорока минут в одну сторону. Кроме того, директор школы тоже подтверждает, что на пищеблоках работают те же сотрудники, что и в прошлом году. Новички, конечно, есть, но их немного.



На птичьих правах

Еще в июне, по подсчетам «Фонтанки», общий объем всех контрактов, заключенных с организаторами питания в школах, садах, колледжах, детдомах и т.п., составлял примерно 21 млрд рублей. В каждом районе работали одна или несколько конкретных организаций. Конкурсы шли один за другим — глобальных проблем не возникало.

В этом же году практически все конкурсы на организацию питания были объявлены с серьезной задержкой https://www.fontanka.ru/2020/08/16/69424075/, и реально выяснить, кто сейчас кормит детей и как долго это будет продолжаться, невозможно.

Если верить словам губернатора, сейчас любой желающий может спокойно узнать, кто и в какой школе кормит школьников как минимум завтраками, которые, по поручению президента России, с 1 сентября должны бесплатно получать все ученики младших классов. По факту это правда лишь отчасти. Сами компании рассказывают, что заказчики заключали с ними временные договоры на 1–2 месяца. На сайте госзакупок никакой информации об этом нет. Поставщиков «назначали» по опыту прошлых лет — «с кем работал, с тем и договоримся». И в школах многие из них сейчас «на птичьих правах». По словам самих компаний, школы заключили с ними гражданско-правовые договоры или до конца сентября, или до конца октября.



На вопросы «Фонтанки» о состоянии рынка школьного питания и его проблемах вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина предложила обратиться в профильные ведомства — УСП и Комитет по образованию. Их позицию мы слышали: «Все хорошо, все под контролем».

Имя нарицательное

Вокруг ситуации на рынке питания в Петербурге в последнее время все чаще возникают слухи имени Евгения Пригожина. И как следствие — мысль: после перестройки рынка школьного питания Москвы бизнесмен хочет зайти и в родной Петербург. Исходя из масштаба личности, у местных операторов питания при этих разговорах возникает уже дрожь.

Опасений прибавляет факт, что с февраля 2020 года вся ответственность легла на плечи нового начальника Управления социального питания Алексей Барабанщикова, приехавшего из Московской области, где он работал как раз начальником отдела гарантированного питания областного министерства потребительского рынка и услуг. До этого возглавлял столичный ГУП «Комбинат питания «Школьник».

По словам одного из организаторов питания, происходящее сейчас нельзя назвать «переделом рынка», поскольку ни одного крупного игрока, который смог бы навязать реальную конкуренцию, за лето публично так и не появилось. Рынок просто замер и ждет результатов окончательных, «больших» конкурсов.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»