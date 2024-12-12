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Общество В Петербурге к 10 годам колонии приговорили начальника отдела поста таможни в Светогорске за взятку в 90 тысяч долларов

В Петербурге к 10 годам колонии приговорили начальника отдела поста таможни в Светогорске за взятку в 90 тысяч долларов

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10 комментариев

Московский районный суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 52 миллиона рублей Сергея Сидорова — главу отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста в Светогорске. Мужчину признали виновным в получении особо крупной взятки, сообщает 12 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, в период с сентября по октябрь 2016 года сотрудник таможенной службы предложил предпринимателю беспрепятственное перемещение товаров из Финляндии через границу за взятку. Цена вопроса — 18 тысяч долларов за машину. Бизнесмен согласился и через полгода передал таможеннику 90 тысяч долларов на парковке аэропорта Пулково. Таким образом на территорию России попали товары общей стоимостью 17 миллионов рублей без какого-либо оформления и таможенных платежей. 

Также следствию удалось доказать, что в период с октября 2016-го по апрель 2017 года Сидоров получил 329 300 рублей от начальства ООО «Клео». За эти деньги таможенник пообещал компании быстрое прохождение таможенного оформления и контроля автомобиля с товарами. 

Пока начальник отдела службы не выплатит штраф, суд арестовал его квартиру в Петербурге, дом, два земельных участка в Ленобласти, а также 272 000 рублей, 1 610 евро и 8 900 долларов. 

Свою вину Сидоров не признал.

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Комментарии
10
FedorGr
1 час
Ездил там 21 и 23 .. Отлично знаю человека. Там вся таможня такая же точно. Не умеешь, уходи вот весь лозунг.. Что то мало изъяли.. Есть еще, провоз при помощи родственников, по "своим" сменам дежурства.. Но все деньги в общий котёл.. далее по чинам выше. Не признал вину, так как ждёт команды и надеется на помощь .. надо нажать, и поплывёт точно. Хорошие города Светогорск и Выборг. Вот за что бьются граждане финско-русские.. открыть пункты пропуска, для "посещения бабушек и дедушек" тоскующих по внучкам. Плюс, русский бизнес, укрытый от финской налоговой, требует внимания.
Maik5
1 час
Пока не будет повальной конфискации ворьё не угомонится.
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