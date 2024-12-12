В Петербурге к 10 годам колонии приговорили начальника отдела поста таможни в Светогорске за взятку в 90 тысяч долларов

Московский районный суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 52 миллиона рублей Сергея Сидорова — главу отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста в Светогорске. Мужчину признали виновным в получении особо крупной взятки, сообщает 12 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Согласно материалам дела, в период с сентября по октябрь 2016 года сотрудник таможенной службы предложил предпринимателю беспрепятственное перемещение товаров из Финляндии через границу за взятку. Цена вопроса — 18 тысяч долларов за машину. Бизнесмен согласился и через полгода передал таможеннику 90 тысяч долларов на парковке аэропорта Пулково. Таким образом на территорию России попали товары общей стоимостью 17 миллионов рублей без какого-либо оформления и таможенных платежей.

Также следствию удалось доказать, что в период с октября 2016-го по апрель 2017 года Сидоров получил 329 300 рублей от начальства ООО «Клео». За эти деньги таможенник пообещал компании быстрое прохождение таможенного оформления и контроля автомобиля с товарами.

Пока начальник отдела службы не выплатит штраф, суд арестовал его квартиру в Петербурге, дом, два земельных участка в Ленобласти, а также 272 000 рублей, 1 610 евро и 8 900 долларов.

Свою вину Сидоров не признал.