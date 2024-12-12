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Общество Бегите в лес! Грибов в Ленобласти всё ещё довольно много

Бегите в лес! Грибов в Ленобласти всё ещё довольно много

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17 комментариев
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Нет, сезон у грибников всё ещё не закончился. И не закончится, даже когда выпадет 15 см снега. Потому что зимние опята растут не только на земле, но и на стволах деревьев. И потому что их можно употреблять в пищу даже после заморозков.

Собирать и есть зимние опята призывает биолог Павел Глазков 12 декабря в своем канале «Каждой твари по паре». Эти грибы выдерживают морозы до минус 10 градусов и не погибают. Во время оттепели они оттаивают и продолжают расти. В теплые зимы их можно собирать до весны.

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У молодых зимних опят, которые не переносили холода, шляпка янтарного, медово-желтого цвета, правильной округлой формы с ровными краями, пластинчатая. Со временем край шляпки становится неровным, ломаным и может достигать 10 см. Ножка характерного темно-коричневого цвета, с возрастом может стать почти черной, а на ощупь она бархатистая. Недаром по-научному этот гриб называется фламмулина бархатистоножковая. После оттаивания шляпка у гриба темнеет, становится желто-коричневой. Зимнего опенка с ложным спутать сложно: ложные не выдерживают наших холодов.

«Этот гриб очень популярен в странах Юго-Восточной Азии. В Китае его активно культивируют, а в магазинах Санкт-Петербурга зимние опята можно найти в маринованном виде. Следует учесть, что искусственно выращенный зимний опенок по вкусовым качествам сильно отличается от лесного», — отмечает Павел Глазков.

Зимние опята можно варить, жарить, сушить, мариновать и замораживать.

Фламмулину собирают многие петербуржцы, в соцсетях каждый день публикуют фотоотчёты.

Также в лесах сейчас есть трубчатая лисичка и даже обычная лисичка. Встречаются говорушка, рядовка. Грибы находят даже в петербургских парках.

Правда, уже в выходные синоптики обещают большой слой снега, и искать грибы станет затруднительно.


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Комментарии
17
Cashmare
1 час
наркоманы штоле?
Leningradas_Velns
1 час
Просто бегите...
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