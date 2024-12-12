Циклона пока ещё не существует, но снега он нам точно принесёт много — до 15 см

Похолодало во всем регионе, констатирует 12 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В городе минус 2 градуса, на Карельском перешейке до минус 5. Сегодня днём температура продержится в этом диапазоне, а вечером продолжит понижаться, а завтра ночью в Санкт-Петербурге до минус 5-7.

«Это всё хорошо, но главное снег. Очень холодная воздушная масса уже зашла на нашу территорию, и начали работать крупные незамерзшие водоёмы», — пишет Колесов в своем канале.

На южном берегу Ладоги снег ожидается более интенсивный, у Финского залива его не так много. Кроме прибрежных районов небольшой снег сегодня пройдёт и в Петербурге — «скорее всего местами, но отметиться».

Циклона, который принесёт нам настоящий снег, пока ещё нет в принципе. Его образование только намечается. Тем не менее завтра вечером он уже приблизится к нам с северо-запада.

«Смещаться центр циклона будет через Прибалтику, так что нам достанется много снега на выходных», — отмечает синоптик.

К вечеру субботы сильный снег можно ждать не только в Ленинградской области, но и в Петербурге. Во второй половине воскресенья он, скорее всего, прекратится, но успеет насыпать хорошо.

«Теперь про 0 гр., скорее всего его вынесет с акватории Финского залива на город, но кратковременно и, как уже отмечал, существенно это на осадки не повлияет. Может быть немного мокрой снежной фазы, а потом опять пойдёт сухой снег. Про 10-15 см. снега за выходные дни пока сохраняю мнение. Но уточнять уже будем окончательно завтра, когда зона с осадками появится на карте над Скандинавией», — добавляет Колесов.

Пока же Петербург находится в тыловой части другого циклона, что обеспечивает облачную с прояснениями и ветреную погоду. Из-за ветра даже объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.