«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге на сутки

В Петербурге на сутки объявлен «желтый» уровень погодной опасности — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду, сообщает городское правительство.

По данным Рocгидрометцeнтрa, «желтый» уровeнь будет действовать на теpритoрии города с 9:00 12 декабря до 9:00 13 декабря. Он введен в связи с сильным северо-западным ветром, который в порывах может достигать 15-17 м/с.

«Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность», — отмечается в сообщении.