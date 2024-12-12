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Город «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге на сутки

«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Петербурге на сутки

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В Петербурге на сутки объявлен «желтый» уровень погодной опасности — второй уровень, который означает потенциально опасную погоду, сообщает городское правительство.

По данным Рocгидрометцeнтрa, «желтый» уровeнь будет действовать на теpритoрии города с 9:00 12 декабря до 9:00 13 декабря. Он введен в связи с сильным северо-западным ветром, который в порывах может достигать 15-17 м/с.

«Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность», — отмечается в сообщении.

Об усилении ветра вчера сообщал главный синоптик Александр Колесов и предупреждало ГУ МЧС. Температура в городе начала понижаться, и скоро может выпасть снег. Сегодня возможны небольшие осадки.

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