Синоптики обещают Петербургу немного солнца и меняют прогноз на выходные

Максимум тепла прошёл через Петербург во второй половине ночи 11 декабря, температура повышалась до плюс 3,4 градуса. Повышаться она уже не будет, пишет в своем канале главный синоптик города Александр Колесов. По данным СЗ ГУМС, в 11 часов утра в Петербурге плюс 2,6 градуса. А завтра утром уже вся территория Ленинградской области окажется в зоне отрицательных температур.

«Холодный фронт прошёл нашу территорию, и в ближайшее время мы даже солнце увидим, а оно уже шесть дней не появлялось в городе», — отмечает синоптик.

Ветер переходит к северо-западному направлению и два дня будет оставаться довольно свежим, до 7-12 м/с, в прибрежных районах в порывах до 15 м/с. Завтра в тылу уходящего обширного циклона местами возможен небольшой снег, но в целом осадков мало, только в прибрежных районах Ладоги может быть умеренный снег.

«Но большинство продолжает мечтать о таком снеге в нашем регионе, чтобы через него земля не просматривалась», — считает Александр Колесов.

Прогноз на предстоящие выходные меняется в сторону более благоприятного: циклоны, приближающиеся с запада к Петербургу, уходят южнее, становится холоднее, и осадки будут выпадать в виде снега.

«Поэтому, если к концу воскресенья выпадет 10-15 см снега, это уже будет очень красиво. Кстати, в понедельник ещё один атмосферный фронт со снегом, это для подстраховки», — шутит синоптик.

В субботу ожидается ноль или слабая оттепель, но на количество снега это особо не повлияет.

«Продолжаем следить за циклонами, становится уже интересно, это вам не застой в атмосфере на несколько дней. Количество снега, конечно, будем уточнять», — резюмирует Колесов.