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Город Работа на опережение. Рассказываем, почему реагенты уже на дорогах Петербурга

Работа на опережение. Рассказываем, почему реагенты уже на дорогах Петербурга

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18 комментариев

Зима в Петербург все еще не пришла: морозов пока не было, а вместо снега горожане наблюдают траву на газонах. Несмотря на это, коммунальные службы обрабатывают дороги реагентами. Петербуржцы удивляются: «Зачем?» «Фонтанка» объясняет.

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Изображения посыпанных реагентами улиц Петербурга расходятся по соцсетям. Не остаются в стороне и читатели «Фонтанки», присылающие возмущенные письма в редакцию. Очередная порция пришлась на 12 декабря. Фото были сделаны в Центральном и Петроградском районах города. Ответ на вопрос «зачем» прост. На Петербург надвигается циклон, предупреждают синоптики. Вместе с ним придут и похолодание, и снегопад, которые могут стать причиной падений и последующих травм. Автомобилистам они также могут принести как минимум дополнительные неудобства. Именно к ним и начали готовиться загодя.

Как правило, помимо автомобильных дорог, коммунальные службы уделяют внимание тротуарам и особенно — подходам к школам, детским садам и больницам. Все участки обрабатываются специальными средствами, благодаря которым снижается вероятность падения на замерзшем асфальте.

Любопытно, что отсутствие снега зимой также приносит дополнительные сложности коммунальным службам. В ситуации, когда снега нет, коммунальщики вынуждены обрабатывать проезжие части и пешеходные зоны солевым раствором. Комитет по благоустройству объясняет: при отсутствии снега дороги сильно загрязняются, при этом даже тонкий слой смёта может повлиять на коэффициент сцепления колес с дорогой и ухудшить его. От этого зависит безопасность и водителей, и пешеходов.

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Погода в Петербурге Зима Обработка дорог
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Комментарии
18
282799367
1 час
Реагент однозначно хуже любого иноагента.
282799367
1 час
"даже тонкий слой смёта может повлиять на коэффициент сцепления колес с дорогой и ухудшить его." Открою КомБЛАГу страшную тайну: комки соли работают как шарики в подшипниках и снижают коэффициент сцепления не меньше.
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