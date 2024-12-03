Коммунальные службы Петербурга готовятся к ночной обработке дорог противогололедными материалами

В Петербурге этой ночью ожидается сильный гололед, и коммунальные службы заранее готовятся к обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Евгения Разумишкина.

Внутриквартальные территории обработают дворники и механизаторы районных жилищных агентств, а обработку улиц противогололедными средствами для безопасности дорожного движения и пешеходов уже начали дорожные службы.

Особое внимание будет уделено тротуарам, пешеходным переходам, различным соцобъектам (школам, детским садам, поликлиникам и прочим) и подходам к ним.

Ответственные службы также следят за патрубками и колодцами, поскольку вода должна уходить, когда снег растает.

«Основная задача — обработка соцобъектов (подходы к поликлиникам, детским садам, школам), остановок общественного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов», — отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин. По его словам, в Петербурге открыли новую базу под мостом Бетанкура, которая вмещает 40 единиц техники, и теперь уборочным машинам понадобится в разы меньше времени на дорогу до своих участков, что качественно повлияет на скорость уборки.

Власти призвали также жителей города соблюдать осторожность при передвижении по улицам и тротуарам, ради предотвращения вреда здоровью, а автомобилистов не нарушать скоростной режим на магистралях.

О том, что погода испортится с полуночи, пойдет мокрый снег, а столбики термометров опустятся ниже нуля, ранее сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области. «Вероятно осложнение дорожной ситуации и появление гололедицы», — сообщили в службе.