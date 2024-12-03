Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Новый владелец Four Seasons
Копим на будущее
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Город Коммунальные службы Петербурга готовятся к ночной обработке дорог противогололедными материалами

Коммунальные службы Петербурга готовятся к ночной обработке дорог противогололедными материалами

949
5 комментариев

В Петербурге этой ночью ожидается сильный гололед, и коммунальные службы заранее готовятся к обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Евгения Разумишкина.

Внутриквартальные территории обработают дворники и механизаторы районных жилищных агентств, а обработку улиц противогололедными средствами для безопасности дорожного движения и пешеходов уже начали дорожные службы.

Особое внимание будет уделено тротуарам, пешеходным переходам, различным соцобъектам (школам, детским садам, поликлиникам и прочим) и подходам к ним.

Ответственные службы также следят за патрубками и колодцами, поскольку вода должна уходить, когда снег растает.

«Основная задача — обработка соцобъектов (подходы к поликлиникам, детским садам, школам), остановок общественного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов», — отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин. По его словам, в Петербурге открыли новую базу под мостом Бетанкура, которая вмещает 40 единиц техники, и теперь уборочным машинам понадобится в разы меньше времени на дорогу до своих участков, что качественно повлияет на скорость уборки.

Власти призвали также жителей города соблюдать осторожность при передвижении по улицам и тротуарам, ради предотвращения вреда здоровью, а автомобилистов не нарушать скоростной режим на магистралях.

О том, что погода испортится с полуночи, пойдет мокрый снег, а столбики термометров опустятся ниже нуля, ранее сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области. «Вероятно осложнение дорожной ситуации и появление гололедицы», — сообщили в службе.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Евгений Разумишкин Уборка улиц Гололед Противогололедные материалы Коммунальные службы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
282500589
1 час
Другими словами снег убирать не будут, пока не растает сам.
Гость
1 час
Отличная новость,ещё один нацальник построит баньку в Комарово.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
Новости компаний
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
Новости компаний
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05