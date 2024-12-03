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Город Водителей Петербурга предупредили о гололедице

Водителей Петербурга предупредили о гололедице

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5 комментариев

Ближайшей ночью по Петербургу и Ленинградской области ударят морозы и мокрые осадки, что спровоцирует сложную обстановку на дорогах. Об этом 3 декабря сообщили в Управлении Госавтоинспекции по двум регионам.

Так, температура испортится с полуночи: пойдет мокрый снег, а столбики термометров опустятся ниже нуля. «Вероятно осложнение дорожной ситуации и появление гололедицы», - говорится в сообщении.

В связи с этим водителям напомнили о соблюдении дистанции и скоростного режима, также рекомендуется избегать резких маневров. Быть осторожными следует и пешеходам.

Ранее «Фонтанка» писала, что в середине рабочей недели петербуржцев ожидает похолодание до –5 градусов, ночью пройдет небольшой снег, днем обойдется без существенных осадков.

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Комментарии
5
Джастис
1 час
Пешеходам то поопаснее будет. Надо идти и сыпать перед собой песок или соль. Там избежим травм.
Гость
1 час
А коммунальщиков? Они же опять не в курсе. Ничего не обрабатывается.
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