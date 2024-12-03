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Город Погоду в Петербурге резко изменит атмосферный фронт

Погоду в Петербурге резко изменит атмосферный фронт

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В Петербурге последний тёплый день. Но погожим его назвать нельзя.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 декабря в городе облачно, днем умеренный дождь, вечером с мокрым снегом. Ветер юго-западный, днем переходящий к северо-западному умеренному, в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +3...+5 градусов.

Как сообщает центр «ФОБОС», большую часть сегодняшнего дня регион проведет в зоне облачной, дождливой и ветреной погоды, сформированной тёплым сектором очередного североатлантического циклона. Ну а в вечерние часы регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он переведёт дожди в мокрый снег и начнёт активное понижение температуры — после полуночи она опустится ниже нуля, формируя гололедицу. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В среду ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков, ночью местами до минус 5 градусов, днём от минус 3 до нуля.

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