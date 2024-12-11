Комблаг объяснил, зачем в Петербурге поливают дороги, если на градуснике почти ноль

Температура воздуха за окном опустилась почти до ноля, а на дорогах работают «поливалки»? В комитете по благоустройству Петербурга объяснили, почему и чем они поливают улицы.

При околонулевой температуре воздуха коммунальные машины поливают улицы не водой, а солевым раствором, рассказали в пресс-службе комитета 11 декабря. Делается это для уборки: зимой, когда долго нет снега, проезжая часть сильно загрязняется, и при этом даже тонкий слой смёта может ухудшить коэффициент сцепления колеса с дорогой, сильно влияя на безопасность.

Когда тепло, проблема решается обычной мойкой, сейчас же, когда температура часто переходит через ноль, технику заправляют раствором с противогололедным материалом. Именно им смачивают лотковую зону, после чего следом проходят щетки.

«Такой метод очень эффективен на магистралях с большим ежедневным потоком грузового транспорта, и там, где автомобили „захватывают с собой“ грязь с прилегающих территорий, например со строек», — отмечают в комитете. Среди таких участков можно назвать Николаевский проезд в Шушарах. Простым подметанием хорошего результата там не добиться.