Эскалатор зажевал руку двухлетней девочки на станции метро «Ломоносовская»

Врачи Педиатрического университета в Петербурге спасли руку двухлетней девочки после травмирования эскалатором. Как рассказали «Фонтанке» в вузе 12 декабря, инцидент произошел накануне на станции метро «Ломоносовская».

Около восьми часов вечера ребенок ехал вверх вместе с матерью на эскалаторе. В какой-то момент пальцы девочки оказались между ступенями. На место была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшую в клинику Педиатрического университета. У пациентки диагностировали загрязненные рваные раны указательного и среднего пальцев левой кисти.

«Бригада хирургов микрохирургического отделения вместе с анестезиологами немедленно приступила к работе. Фактически эпидермис сорван на всех тыльных поверхностях пальцев, пришлось провести большую работу по обработке ран, недопущению заражения. Раны были ушиты, на лишенные эпидермиса поверхности наложены мазевые повязки. Назначена антибактериальная терапия и профилактика инфекционных заболеваний», — рассказали о лечении в пресс-службе вуза.

Сейчас ребенок находится на отделении микрохирургии под наблюдением специалистов.

Обстоятельства инцидента устанавливает прокуратура Петербургского метрополитена.