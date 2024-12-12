В России остановили продажи аромаингаляторов

В России остановили продажи популярных среди подростков аромаингаляторов на онлайн-площадках. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По словам Поповой, аромаингаляторы представляют опасность для здоровья — достоверных документов, подтверждающих их безопасность, нет. В связи с этим Роспотребнадзор обратился в Ассоциацию компаний интернет-торговли, и по запросу ведомства все торговые площадки в России прекратили продажу аромаингаляторов.

Напомним, накануне Роспотребнадзор сообщил, что в ходе мониторинга информации о реализуемых на маркетплейсах «аромаингаляторах для носа» была обнаружена продукция с незаконно полученными декларациями о безопасности. Отмечалось, что указанные аромаингаляторы пользуются популярностью у подростков, часто продаются онлайн, имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы.