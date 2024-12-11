Роспотребнадзор обнаружил в продаже аромаингаляторы с незаконными декларациями о безопасности

В ходе мониторинга информации о реализуемых на маркетплейсах «аромаингаляторах для носа», Роспотребнадзор обнаружил продукцию с незаконно полученными декларациями о безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В публикации отмечается, что указанные аромаингаляторы пользуются популярностью у подростков, часто продаются онлайн, имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы.

При анализе деклараций, как сообщается, в одной из них обнаружена ссылка на протокол лабораторных исследований Испытательного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве». Роспотребнадзор отмечает, что указанные исследования применительно к данной продукции не проводились.

Ведомство принимает меры по приостановке действия подобных документов и реализации подобных аромаингаляторов.