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Политика Китай провел в Дубае встречу «пятерки» ядерных держав. На ней «откровенно обсудили» ядерные доктрины

Китай провел в Дубае встречу «пятерки» ядерных держав. На ней «откровенно обсудили» ядерные доктрины

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9 комментариев

Представители США, России, Великобритании, Франции и Китая провели в Дубае закрытую встречу на экспертном уровне под председательством КНР. Речь на встрече шла о ядерных доктринах, сообщается на сайте китайского МИДа. Встреча состоялась еще 4 декабря, однако сообщил о ней МИД КНР только 10 декабря — это связывается с тем, что после консультаций государства-участники тщательно согласовывают общее итоговое коммюнике. Предыдущая страна—председатель — Россия — о консультациях сообщала в немногочисленных фразах, а США, координировавшие работу «пятерки» еще раньше, о некоторых встречах совсем не сообщали.

«Пятерка» государств, обладающих ядерным оружием, как сообщается в китайском пресс-релизе, провела «откровенное обсуждение» и было решено, что оно является «своевременным для улучшения понимания ядерных доктрин друг друга и избежания недоразумений и просчетов». В качестве председателя Китай продолжит содействовать таким обсуждениям.

Ранее Китай призывал ядерные государства подписать Договор о взаимном неприменении ядерного оружия первыми или взять на себя такие политические обязательства. Председатель Китая Си Цзиньпин же лично предостерегал президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в конфликте на Украине.

Newsweek уточняет, что встреча состоялась на фоне неких инициатив стран «пятерки», «имеющих отношение к ядерным арсеналам».

За 2024 год все 9 ядерных держав (5 официальных (Британия, Китай, Россия, США, Франция) и 4 неофициальные (Израиль, Индия, КНДР, Пакистан)) развернули новые ядерные вооружения, следует из исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Ранее «Фонтанка» сообщала, что подписанный 19 ноября президентом Путиным Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» содержит много (и ключевых) изменений. В новой редакции ядерной доктрины исчезли формулировки 2020 года, которые позволяли надеяться, что условия для активации «красной кнопки» не наступят примерно никогда.

Президент США Джо Байден в марте также утвердил новую редакцию «Руководства по использованию ядерного оружия» (Nuclear Employment Guidance).

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Китай Дубай Ядерные доктрины Ядерные державы
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Комментарии
9
Kit.
30 минут
Товарищ Си нервничает?
Гость
22 минуты
Судя по составу, державы там дружно песочили Россию
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