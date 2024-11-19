Ядерную доктрину России отредактировали — обозначены новые линии для активации «красной кнопки»

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС







Подписанный 19 ноября президентом Путиным Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» содержит много (и ключевых) изменений. В новой редакции ядерной доктрины исчезли формулировки 2020 года, которые позволяли надеяться, что условия для активации «красной кнопки» не наступят примерно никогда.

Сдерживание и защита

Новая ядерная доктрина России — документ стратегического планирования в оборонной политике страны. В нем — все о том, для чего России необходимо ядерное сдерживание, при каких опасностях или угрозах возможно его использование и на каких принципах.

Как и в последнем варианте доктрины, в новой сказано, что «государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер… и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии».

В начавшемся военном конфликте это сдерживание предназначено для недопущения эскалации военных действий и их прекращения на условиях России или ее союзников. А обеспечивается оно «всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие». Эта трактовка в общих положениях доктрины-2024 перекочевала из предыдущего указа «Об основах…». Тут мало изменений, разве что из 6-го пункта о нормативно-правовой базе доктрины из словосочетания «международные договоры в области обороны и контроля над вооружениями» исчезли три последних слова, по понятным причинам.

Что такое агрессия против России

Применение ядерного оружия — «крайняя и вынужденная мера». Это рефрен любого варианта российских доктрин ядерного сдерживания. В новый документ, в раздел II — «Сущность ядерного сдерживания», — внесены принципиальные изменения. В нем сохранены все положения предыдущей редакции доктрины, но внесены новые (пункты 10 и 11).

Как и прежде, в доктрине говорится о том, что государственная политика ядерного сдерживания России существует для имеющих ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения «отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), рассматривающих нашу страну в качестве потенциального противника». Но добавлено, что «агрессия любого государства из состава военной коалиции против России и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом».

«А если агрессия против России осуществляется неядерным государством с участием ядерного или при поддержке ядерного, она рассматривается как их совместное нападение». Ядерная доктрина России документ подписан Владимиром Путиным 19 ноября 2024 года

Пункт 15 звучит теперь как перечисление военных опасностей, которые могут перерасти в военно-политические угрозы России и для их нейтрализации потребуется ядерное сдерживание. Среди них впервые упоминаются:

создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящих к приближению их военной инфраструктуры к границам РФ;

действия противника, направленные на изоляцию части территории РФ, в том числе блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям;

действия, направленные на поражение (разрушение, уничтожение) экологически опасных объектов РФ, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам;

планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ РФ.

Система ядерного сдерживания должна уметь адаптироваться

Среди перечисленных принципов ядерного сдерживания (пункт 16), как, например, «поддержание постоянной готовности выделенной части сил и средств ядерного сдерживания к боевому применению», добавились еще два:

адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам;

централизация управления применением ядерного оружия, в том числе размещенного за пределами территории России.

Когда Россия может применить ядерное оружие

Право на применение ядерного оружия Россия (раздел III) оставляет за собой, если против нее и ее союзников будет применено ядерное оружие или другое оружие массового поражения. А также при агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету и/или территориальной целостности России и/или Белоруссии как участника Союзного государства.

В новой формулировке исчезла фраза «когда под угрозу поставлено само существование государства.

К уже существующим условиям (пункт 19), которые могут стать причиной для обращения к доктрине ядерного сдерживания, добавились новые. В первую очередь это использование противником ядерного оружия по воинским формированиям и/или объектам России, расположенным за пределами ее территории, а также агрессия не только против России, но и против Белоруссии.

Кроме того, доктрина начинает действовать, когда поступает достоверная информация «о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими Государственной границы Российской Федерации».