Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

зап.

 749мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
13 лет для Лавленцева
Новая ядерная доктрина
Дом Радио
Оплата лицом в метро стартует
Промышленный Петербург
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Власть Ядерную доктрину России отредактировали — обозначены новые линии для активации «красной кнопки»

Ядерную доктрину России отредактировали — обозначены новые линии для активации «красной кнопки»

4 802
39 комментариев

Подписанный 19 ноября президентом Путиным Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» содержит много (и ключевых) изменений. В новой редакции ядерной доктрины исчезли формулировки 2020 года, которые позволяли надеяться, что условия для активации «красной кнопки» не наступят примерно никогда.

Сдерживание и защита

Новая ядерная доктрина России — документ стратегического планирования в оборонной политике страны. В нем — все о том, для чего России необходимо ядерное сдерживание, при каких опасностях или угрозах возможно его использование и на каких принципах.

Как и в последнем варианте доктрины, в новой сказано, что «государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер… и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии».

В начавшемся военном конфликте это сдерживание предназначено для недопущения эскалации военных действий и их прекращения на условиях России или ее союзников. А обеспечивается оно «всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие». Эта трактовка в общих положениях доктрины-2024 перекочевала из предыдущего указа «Об основах…». Тут мало изменений, разве что из 6-го пункта о нормативно-правовой базе доктрины из словосочетания «международные договоры в области обороны и контроля над вооружениями» исчезли три последних слова, по понятным причинам.

Что такое агрессия против России

Применение ядерного оружия — «крайняя и вынужденная мера». Это рефрен любого варианта российских доктрин ядерного сдерживания. В новый документ, в раздел II — «Сущность ядерного сдерживания», — внесены принципиальные изменения. В нем сохранены все положения предыдущей редакции доктрины, но внесены новые (пункты 10 и 11).

Как и прежде, в доктрине говорится о том, что государственная политика ядерного сдерживания России существует для имеющих ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения «отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), рассматривающих нашу страну в качестве потенциального противника». Но добавлено, что «агрессия любого государства из состава военной коалиции против России и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом».

«А если агрессия против России осуществляется неядерным государством с участием ядерного или при поддержке ядерного, она рассматривается как их совместное нападение».

Пункт 15 звучит теперь как перечисление военных опасностей, которые могут перерасти в военно-политические угрозы России и для их нейтрализации потребуется ядерное сдерживание. Среди них впервые упоминаются:

  • создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящих к приближению их военной инфраструктуры к границам РФ;

  • действия противника, направленные на изоляцию части территории РФ, в том числе блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям;

  • действия, направленные на поражение (разрушение, уничтожение) экологически опасных объектов РФ, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам;

  • планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ РФ.

Система ядерного сдерживания должна уметь адаптироваться

Среди перечисленных принципов ядерного сдерживания (пункт 16), как, например, «поддержание постоянной готовности выделенной части сил и средств ядерного сдерживания к боевому применению», добавились еще два:

  • адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам;

  • централизация управления применением ядерного оружия, в том числе размещенного за пределами территории России.

Когда Россия может применить ядерное оружие

Право на применение ядерного оружия Россия (раздел III) оставляет за собой, если против нее и ее союзников будет применено ядерное оружие или другое оружие массового поражения. А также при агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету и/или территориальной целостности России и/или Белоруссии как участника Союзного государства.

В новой формулировке исчезла фраза «когда под угрозу поставлено само существование государства.

К уже существующим условиям (пункт 19), которые могут стать причиной для обращения к доктрине ядерного сдерживания, добавились новые. В первую очередь это использование противником ядерного оружия по воинским формированиям и/или объектам России, расположенным за пределами ее территории, а также агрессия не только против России, но и против Белоруссии.

Кроме того, доктрина начинает действовать, когда поступает достоверная информация «о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими Государственной границы Российской Федерации».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY25
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
39
Игорь Протасов
1 час
Не раскачивайте лодку... нашу ... тошнит :-)
Resident_Ev1l
2 часа
Напоминает психа с палкой, который носится по улице и пристает к прохожим, а они от него шарахаются и закрываются в своих домах.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Новости компаний
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11