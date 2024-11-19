Ядерную доктрину России отредактировали — обозначены новые линии для активации «красной кнопки»

Подписанный 19 ноября президентом Путиным Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» содержит много (и ключевых) изменений. В новой редакции ядерной доктрины исчезли формулировки 2020 года, которые позволяли надеяться, что условия для активации «красной кнопки» не наступят примерно никогда.
Сдерживание и защита
Новая ядерная доктрина России — документ стратегического планирования в оборонной политике страны. В нем — все о том, для чего России необходимо ядерное сдерживание, при каких опасностях или угрозах возможно его использование и на каких принципах.
Как и в последнем варианте доктрины, в новой сказано, что «государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер… и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии».
В начавшемся военном конфликте это сдерживание предназначено для недопущения эскалации военных действий и их прекращения на условиях России или ее союзников. А обеспечивается оно «всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие». Эта трактовка в общих положениях доктрины-2024 перекочевала из предыдущего указа «Об основах…». Тут мало изменений, разве что из 6-го пункта о нормативно-правовой базе доктрины из словосочетания «международные договоры в области обороны и контроля над вооружениями» исчезли три последних слова, по понятным причинам.
Что такое агрессия против России
Применение ядерного оружия — «крайняя и вынужденная мера». Это рефрен любого варианта российских доктрин ядерного сдерживания. В новый документ, в раздел II — «Сущность ядерного сдерживания», — внесены принципиальные изменения. В нем сохранены все положения предыдущей редакции доктрины, но внесены новые (пункты 10 и 11).
Как и прежде, в доктрине говорится о том, что государственная политика ядерного сдерживания России существует для имеющих ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения «отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), рассматривающих нашу страну в качестве потенциального противника». Но добавлено, что «агрессия любого государства из состава военной коалиции против России и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом».
«А если агрессия против России осуществляется неядерным государством с участием ядерного или при поддержке ядерного, она рассматривается как их совместное нападение».
Пункт 15 звучит теперь как перечисление военных опасностей, которые могут перерасти в военно-политические угрозы России и для их нейтрализации потребуется ядерное сдерживание. Среди них впервые упоминаются:
создание новых или расширение существующих военных коалиций (блоков, союзов), приводящих к приближению их военной инфраструктуры к границам РФ;
действия противника, направленные на изоляцию части территории РФ, в том числе блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям;
действия, направленные на поражение (разрушение, уничтожение) экологически опасных объектов РФ, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам;
планирование и проведение потенциальным противником крупномасштабных военных учений вблизи границ РФ.
Система ядерного сдерживания должна уметь адаптироваться
Среди перечисленных принципов ядерного сдерживания (пункт 16), как, например, «поддержание постоянной готовности выделенной части сил и средств ядерного сдерживания к боевому применению», добавились еще два:
адаптивность ядерного сдерживания к военным опасностям и угрозам;
централизация управления применением ядерного оружия, в том числе размещенного за пределами территории России.
Когда Россия может применить ядерное оружие
Право на применение ядерного оружия Россия (раздел III) оставляет за собой, если против нее и ее союзников будет применено ядерное оружие или другое оружие массового поражения. А также при агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету и/или территориальной целостности России и/или Белоруссии как участника Союзного государства.
В новой формулировке исчезла фраза «когда под угрозу поставлено само существование государства.
К уже существующим условиям (пункт 19), которые могут стать причиной для обращения к доктрине ядерного сдерживания, добавились новые. В первую очередь это использование противником ядерного оружия по воинским формированиям и/или объектам России, расположенным за пределами ее территории, а также агрессия не только против России, но и против Белоруссии.
Кроме того, доктрина начинает действовать, когда поступает достоверная информация «о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими Государственной границы Российской Федерации».
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