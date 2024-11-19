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Общество Медведев: использование ракет альянса можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию

Медведев: использование ракет альянса можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию

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53 комментария

Новая ядерная доктрина РФ позволит ответить на применение ракет Североатлантического альянса ударами по Киеву и объектам НАТО. Об этом 19 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — написал Медведев.

По словам заместителя председателя Совбеза, нынешняя администрация США сознательно создает эскалацию конфликта, а разбираться с этим придется команде Трампа.

«Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…» — рассуждает Медведев.

Владимир Путин подписал новую версию ядерной доктрины 19 ноября, старая утратила силу.

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Комментарии
53
михаил.ру
58 минут
димон вышел с выходных
Torres
41 минута
а у димона нет детей что ли? вроде есть. и их ему совсем совсем не жалко? а внуков он разве не хочет дождаться? или расчет на то, что его принимают не серьезно, как юродивого. а что с юродивого взять?
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