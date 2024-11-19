Медведев: использование ракет альянса можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию

Новая ядерная доктрина РФ позволит ответить на применение ракет Североатлантического альянса ударами по Киеву и объектам НАТО. Об этом 19 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII», — написал Медведев.

По словам заместителя председателя Совбеза, нынешняя администрация США сознательно создает эскалацию конфликта, а разбираться с этим придется команде Трампа.