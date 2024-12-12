Двух военных увезли в полицию после поножовщины в центре Петербурга. Один из них торопился на реабилитацию

Житель Псковщины получил удар ножом в живот в хостеле в центре Петербурга. Объясняться с полицией пришлось двум военным с бурным прошлым. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 декабря.

Раненого из хостела на Владимирском проспекте, 17, бригада скорой увезла в ночь на среду. В больнице 31-летнему жителю Псковской области диагностировали проникающую колото-резаную рану живота, отметили запах алкоголя и поместили в операционную.

Полиция установила, что к медикам пострадавший угодил после конфликта с двумя мужчинами, которые успели покинуть хостел. Уехали недалеко. Ещё до полудня 11 декабря оперативники уголовного розыска нагрянули в отель на улице Профессора Ивашенцова, откуда увезли в отдел двух военнослужащих — 42-летнего из Свердловской и 24-летнего из Иркутской областей.

По предварительным данным агентства, старший прикомандирован к воинской части в Ленобласти. Младший направлялся на реабилитацию на малую родину. Оба хорошо знакомы сотрудникам правоохранительных органов. В анамнезе у 42-летнего грабежи, разбои и сексуальное насилие. Последний приговор выносили в Свердловской области по делу об изнасиловании, назначив 3 года и 11 месяцев в колонии. Его товарищ привлекался за хищение чужого имущества. В начале 2023 года его помиловали, освободив от наказания. В мае этого года молодого мужчину судили за разбой уже в Петербурге, приговор был обвинительным.

После поножовщины в хостеле полиция возбудила дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По информации агентства, в изолятор временного содержания отправился 42-летний мужчина. 24-летнего после разбирательства отпустили. Военное следствие уже проинформировано о случившемся.