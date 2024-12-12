«Я не спорю, бабки нужны всем и всегда». Шнуров вернул деньги организаторам концертов в Москве и Петербурге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его агент Дмитрий Гугучкин выплатили необходимую сумму, затраченную на организацию концертов в московских «Лужниках» и на петербургской «Газпром Арене». Об этом 12 декабря рассказала «Фонтанке» генеральный директор «Артлайф» Ольга Кузнецова.

«Были объявлены два концерта — за них и получили компенсацию. Я не знаю, про какую сумму вы говорите, но они нам всё вернули, да. „Артлайф“ уже получил эту сумму», — рассказала «Фонтанке» гендиректор компании-организатора Ольга Кузнецова.

Агент Шнурова Дмитрий Гугучкин на звонки корреспондента не ответил. Речь может идти о сумме свыше 140 млн рублей.

Концерты Сергея Шнурова должны были пройти в Москве и Петербурге осенью 2023 года. Однако площадки, которые были ранее согласованы, отказали организатору, ссылаясь на отсутствие разрешения от властей. В качестве аванса агенту Шнурова, Дмитрию Гугучкину, было перечислено 90 миллионов рублей за концерт в «Лужниках» и 50 миллионов рублей за выступление на «Газпром Арене». «Артлайф» попросил Гугучкина вернуть деньги за несостоявшиеся концерты, но без суда дело не решилось.

«Я не спорю, бабки нужны всем и всегда», — пел в своей песне «Менеджер» Сергей Шнуров.