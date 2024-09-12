Агент Шнурова проиграл спор на 50 млн рублей из-за несостоявшегося концерта в Петербурге

Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение по спору агента Сергея Шнурова — Дмитрия Гугучкина и компании «Артлайф». Гугучкин должен выплатить организатору концерта в Петербурге 50 миллионов рублей, которые были переведены агенту в качестве аванса, стало известно «Фонтанке» в четверг, 12 сентября.

Согласно материалам дела, Гугучкин взял предоплату на проведение двух концертов, в московских «Лужниках» и на петербургской «Газпром Арене» в 2023 году. Оба шоу так и не состоялись, мероприятия не были согласованы властями.



На заседании 12 сентября, по данным «Фонтанки», присутствовал лично Сергей Шнуров. К делу он привлечен в качестве третьего лица. На вопрос о причине отказа выступать, Шнуров ответил, что думал, будто концерт не смогут организовать за месяц. В ходе заседания было подтверждено, что аванс, полученный агентом, музыканты не видели — никаких денег им передано не было.



Суд исследовал договор между сторонами и решил, что оснований для удержания денег у агента не было. В документе прописано, что если сам агент отказался от исполнения договора, то он должен вернуть организатору аванс.



Концерты Сергея Шнурова должны были пройти в Москве и Петербурге осенью 2023 года. Однако концертные площадки, которые были ранее согласованы, отказали организатору, ссылаясь на отсутствие разрешения от властей. Тогда Шнуров заявил, что намерен обратиться в суд для защиты своей репутации и деловой репутации «Ленинграда» — если организатор «в разумный срок не произведет все необходимые возвраты и выплаты» зрителям. Обращение в суд будет сопровождаться «одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения» группы, частично полученной от организатора до выступления.



В качестве аванса агенту Шнурова было перечислено 90 миллионов рублей за концерт в «Лужниках» и 50 миллионов рублей за выступление на «Газпром Арене». «Артлайф» попросил Гугучкина вернуть деньги за несостоявшиеся концерты, но без суда дело не решилось.

