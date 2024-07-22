Агент Шнурова проиграл спор на 90 млн из-за несостоявшегося концерта в Москве. Вопрос с Петербургом еще не решен

Решение по спору между агентом Сергея Шнурова и компанией «Артлайф» принял 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. За агентом остается долг в 90 миллионов рублей. При этом по решению другого суда все наоборот.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — постановил суд 22 июля, следует из картотеки.

«Апелляционный суд исследовал документы, которые подтверждают, что с нашей стороны мы соблюли все формальности, которые были необходимы для проведения концерта и встал на нашу сторону. По договору «Артлайф» с агентом Шнурова у него в такой ситуации не было права на удержание полученного за концерт аванса», — комментирует генеральный директор агентства «Артлайф» Ольга Кузнецова.