Агент Шнурова проиграл спор на 90 млн из-за несостоявшегося концерта в Москве. Вопрос с Петербургом еще не решен

Решение по спору между агентом Сергея Шнурова и компанией «Артлайф» принял 9-й арбитражный апелляционный суд Москвы. За агентом остается долг в 90 миллионов рублей. При этом по решению другого суда все наоборот.
«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — постановил суд 22 июля, следует из картотеки.
«Апелляционный суд исследовал документы, которые подтверждают, что с нашей стороны мы соблюли все формальности, которые были необходимы для проведения концерта и встал на нашу сторону. По договору «Артлайф» с агентом Шнурова у него в такой ситуации не было права на удержание полученного за концерт аванса», — комментирует генеральный директор агентства «Артлайф» Ольга Кузнецова.
В первой инстанции было установлено, что агент музыканта Дмитрий Гугучкин взял аванс на проведение двух концертов, в «Лужниках» и на «Газпром арене». Оба шоу так и не состоялись, мероприятия не были согласованы властями.
Организаторы в лице «Артлайфа» предлагали другую площадку, но Шнуров настаивал на «Лужниках». Тогда агентство попросило вернуть деньги — 90 млн аванса. Из решения суда по иску Гугучкина следует, что музыкант приезжал к стадиону с другими участниками коллектива и нотариусом, но попасть на площадку не смог.
«Музыкант был готов к выступлению и соблюдал все требования договора: он был трезв и красив»,— цитирует «Коммерсантъ» представителя Шнурова.
Примечательно, что хоть Гугучкин и проиграл спор за 90 млн, он выиграл суд с «Артлайфом» по своему иску относительно того же концерта в «Лужниках». Агент указал, что, согласно договору, компания обязалась организовать все в «Лужниках», но свои обязательства не исполнила — в отличие от самого Шнурова. Суд обязал «Артлайф» выплатить Гугучкину и Шнурову остаток от гонорара — 50 млн рублей и неустойку чуть больше 10 млн. Гугучкин указывал на это решение в сегодняшнем суде, но понимания не нашел. Теперь юристы «Артлайфа» будут обжаловать спор по 50 млн с учетом нынешнего решения.
За примерно аналогичную отмену концерта в Петербурге Гугучкин не вернул аванс в 50 млн. Суд в первой инстанции отметил, что «ответчик был надлежащем образом проинформирован о невозможности проведения концерта по причине отсутствия согласия на проведение мероприятия со стороны органов государственной власти, что согласуется с положениями договора». Апелляционная жалоба в процессе рассмотрения.
Промоутерская компания «Артлайф» входит в холдинг KASSIR.RU, учредителем которого является Евгений Финкельштейн.