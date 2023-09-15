Шнуров высказался по поводу отмены концерта «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» в своих соцсетях 15 сентября прокомментировала отмену концерта, который планировалось провести завтра в «Лужниках» в Москве. Об отмене стало известно накануне.
Как говорится в сообщении, концерт внезапно отменил его организатор ООО «АРТЛАЙФ», ссылаясь «на независящие от организатора причины». Официального уведомления об отмене ни группа, ни её лидер Сергей Шнуров не получили. При этого, как отмечается, «информация организатора о порядке возврата билетов уже появилась на интернет-сайтах национальных билетных операторов».
«Со своей стороны сообщаю, что мной будут предприняты все доступные меры, чтобы повлиять на организатора в целях осуществления им возврата денежных средств за проданные зрителям билеты. К сожалению, ускорить и тем более контролировать этот процесс приглашаемые для выступления артисты, как правило, не могут», — говорится в сообщении.
Также Шнуров от лица коллектива заявляет, что намерен обратиться в суд для защиты своей репутации и деловой репутации «Ленинграда» — если организатор «в разумный срок не произведет все необходимые возвраты и выплаты». Обращение в суд будет сопровождаться «одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения Группировки «Ленинград», включая и моего лично, частично полученного от организатора до проведения запланированного концерта». Эти деньги, как надеется Шнуров, «позволят компенсировать расходы тех, кто принимал участие в подготовке концерта и в первую очередь, конечно, расходы зрителей» в случае, если суд сочтет отмену концерта вынужденной и произошедшей не по вине организатора.
Я, Сергей Шнуров и Группировка «Ленинград», приносим вам, уважаемые зрители, искренние извинения за отмену концерта, проведение которого не смог обеспечить его организатор — ООО «АРТЛАЙФ».