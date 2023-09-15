Шнуров высказался по поводу отмены концерта «Ленинграда»

Группировка «Ленинград» в своих соцсетях 15 сентября прокомментировала отмену концерта, который планировалось провести завтра в «Лужниках» в Москве. Об отмене стало известно накануне.



Как говорится в сообщении, концерт внезапно отменил его организатор ООО «АРТЛАЙФ», ссылаясь «на независящие от организатора причины». Официального уведомления об отмене ни группа, ни её лидер Сергей Шнуров не получили. При этого, как отмечается, «информация организатора о порядке возврата билетов уже появилась на интернет-сайтах национальных билетных операторов».

