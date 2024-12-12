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Спорт «Нам, главное, делать свое»: Тарасова рассказала о перспективах российских фигуристов при допуске к Олимпиаде

«Нам, главное, делать свое»: Тарасова рассказала о перспективах российских фигуристов при допуске к Олимпиаде

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7 комментариев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в случае допуска к Олимпиаде-2026 российские фигуристы могут претендовать на хорошие результаты. Однако после возращения на международные соревнования нашим спортсменам будет сложно. Об этом 12 декабря Тарасова рассказала РБК.

«Весь мир и мы стараемся сделать программу сильнее за счет увеличения четверных прыжков. <…> У нас идут свои очень серьезные соревнования. Наши ребята смогут быть претендентами на высокие места», — сказала Тарасова.

Она подчеркнула, что пока наши фигуристы не участвовали в международных турнирах, они много тренировались и развивались. «После возвращения нам будет тяжело, поскольку мы не были на международных соревнованиях. Нам, главное, делать свое, что мы умеем. Но судьи будут делать свое, что они умеют», — уточнила Тарасова. Она отметила, что за прошедший период у России появились новые сильные фигуристы.

В начале ноября Татьяна Тарасова сказала, что, по ее мнению, фаворитом на участие в Олимпийских играх является фигуристка Аделия Петросян.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и городе Кортина-д’Ампеццо. Проведение Игр запланировано на февраль.

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Фигурное катание Олимпиада Татьяна Тарасова
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Комментарии
7
Гротеск
1 час
соревнование это голы, секунды, метры... виды спорта, где победителей выбирает группа экспертов - это шоу...
Snow*
56 минут
таки в умении делать свое нам и так нет равных
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