«Пока можно выделить только ее». Тарасова назвала фигуристку, которая готова выступить на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Аделия Петросян может принять участие в Олимпиаде-2026. По мнению Тарасовой, пока эта спортсменка — фаворит для Игр. Об этом 7 ноября Тарасова сказала «РБК Спорт» .

«Мы на днях видели прокат, Аделия Петросян прыгнула три с половиной оборота . На сегодняшний день она пока является фаворитом на участие в Играх», — подчеркнула заслуженный тренер СССР.

Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова на данный момент не смогла бы отобраться на участие в Играх. Причина, по мнению Тарасовой, — нынешняя форма фигуристки.

«У нас есть внутренние соревнования, в которых нужно принимать участие для отбора на Олимпийские игры. <…> В нынешней форме Трусова не смогла бы отобраться на Олимпийские игры», — сказала Тарасова.

Помимо этого, заслуженный тренер СССР отметила, что предугадать сейчас, кто еще может выступить на Олимпиаде, трудно. «Может быть, доминировать в российском фигурном катание будут те, кто вообще не катается сейчас», — уточнила Тарасова.