Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-з.

 767мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Промышленный Петербург
Что убило пациентов
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Победная речь Трампа
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт «Пока можно выделить только ее». Тарасова назвала фигуристку, которая готова выступить на Олимпиаде-2026

«Пока можно выделить только ее». Тарасова назвала фигуристку, которая готова выступить на Олимпиаде-2026

2 381
4 комментария

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Аделия Петросян может принять участие в Олимпиаде-2026. По мнению Тарасовой, пока эта спортсменка — фаворит для Игр. Об этом 7 ноября Тарасова сказала «РБК Спорт».

«Мы на днях видели прокат, Аделия Петросян прыгнула три с половиной оборота. На сегодняшний день она пока является фаворитом на участие в Играх», — подчеркнула заслуженный тренер СССР.

Татьяна Тарасова заявила, что серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова на данный момент не смогла бы отобраться на участие в Играх. Причина, по мнению Тарасовой, — нынешняя форма фигуристки.

«У нас есть внутренние соревнования, в которых нужно принимать участие для отбора на Олимпийские игры. <…> В нынешней форме Трусова не смогла бы отобраться на Олимпийские игры», — сказала Тарасова.

Помимо этого, заслуженный тренер СССР отметила, что предугадать сейчас, кто еще может выступить на Олимпиаде, трудно. «Может быть, доминировать в российском фигурном катание будут те, кто вообще не катается сейчас», — уточнила Тарасова.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и городе Кортина-д’Ампеццо. Проводить их планируют с 6 по 22 февраля.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Фигурное катание Олимпиада
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
DanCitizen
59 минут
Какая Олимпиада?! Бабка в своём мире живёт, как и многие из них
282408812
1 час
И что?...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00