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    Фигуристка Александра Трусова заявила о возвращении к соревнованиям

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    3 комментария

    Серебряный призёр Олимпиады-2022, фигуристка Александра Трусова подтвердила информацию о выступлении на контрольных прокатах российской сборной. Спортсменка продолжает ежедневно тренироваться.

    «Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация фигурного катания дала согласие. <…> Насчет сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит», — приводит слова фигуристки ТАСС 14 июля.

    Возобновление профессиональной карьеры Трусовой подтвердил и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

    Последним официальным соревнованием для Александры Трусовой был этап российской серии Гран-при сезона-2022/23. С тех пор она не участвовала в турнирах, ограничиваясь выступлениями в ледовых шоу. На Олимпиаде в Пекине Трусова рассчитывала на золото, но стала лишь серебряной призеркой, реакция на результат оказалась очень эмоциональной.

    17 июля 2024 года спортсменка согласилась выйти замуж за петербургского фигуриста Макара Игнатова.

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    Комментарии 3

    28191662614 Июл 2024 в 23:16
    Только все эти дорования вёз гроша в кормане,
    +0−0
    28191662614 Июл 2024 в 23:12
    Сценарий готов , выступления, солидные гонорары?
    +0−0
    28191662614 Июл 2024 в 23:09
    Впрочем, подобное саморазоблачение было лишь вопросом времени
    +0−0
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