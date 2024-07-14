Фигуристка Александра Трусова заявила о возвращении к соревнованиям

Серебряный призёр Олимпиады-2022, фигуристка Александра Трусова подтвердила информацию о выступлении на контрольных прокатах российской сборной. Спортсменка продолжает ежедневно тренироваться.
«Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация фигурного катания дала согласие. <…> Насчет сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит», — приводит слова фигуристки ТАСС 14 июля.
Возобновление профессиональной карьеры Трусовой подтвердил и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
Последним официальным соревнованием для Александры Трусовой был этап российской серии Гран-при сезона-2022/23. С тех пор она не участвовала в турнирах, ограничиваясь выступлениями в ледовых шоу. На Олимпиаде в Пекине Трусова рассчитывала на золото, но стала лишь серебряной призеркой, реакция на результат оказалась очень эмоциональной.
17 июля 2024 года спортсменка согласилась выйти замуж за петербургского фигуриста Макара Игнатова.