Фигуристка Александра Трусова заявила о возвращении к соревнованиям

Серебряный призёр Олимпиады-2022, фигуристка Александра Трусова подтвердила информацию о выступлении на контрольных прокатах российской сборной. Спортсменка продолжает ежедневно тренироваться.

«Да, я хочу попробовать выступить на прокатах, федерация фигурного катания дала согласие. <…> Насчет сезона пока не знаю, жизнь покажет, если здоровье позволит», — приводит слова фигуристки ТАСС 14 июля.

Возобновление профессиональной карьеры Трусовой подтвердил и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

Последним официальным соревнованием для Александры Трусовой был этап российской серии Гран-при сезона-2022/23. С тех пор она не участвовала в турнирах, ограничиваясь выступлениями в ледовых шоу. На Олимпиаде в Пекине Трусова рассчитывала на золото, но стала лишь серебряной призеркой, реакция на результат оказалась очень эмоциональной.