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    «Она сказала "ДА!"». Фигуристка Александра Трусова решила выйти замуж на фоне Дворцового моста

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    Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова согласилась выйти замуж за петербургского фигуриста Макара Игнатова. Об этом сообщил сам Игнатов в своем telegram-канале.

    «Она сказала "ДА!"» — написал Игнатов.

    К этому он добавил фотографию с Трусовой и кольцом на фоне разведенного Дворцового моста.

    Ранее Александра Трусова встречалась с российским фигуристом и олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.

    Отметим, что последним официальным соревнованием для 19-летней Трусовой был этап российской серии Гран-при сезона-2022/23. С тех пор она не участвовала в турнирах, ограничиваясь выступлениями в ледовых шоу. В то же время 23-летний Игнатов продолжает активную карьеру. В мае он перешел от петербургского тренера Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко.

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