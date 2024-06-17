«Она сказала "ДА!"». Фигуристка Александра Трусова решила выйти замуж на фоне Дворцового моста

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова согласилась выйти замуж за петербургского фигуриста Макара Игнатова. Об этом сообщил сам Игнатов в своем telegram-канале.
«Она сказала "ДА!"» — написал Игнатов.
К этому он добавил фотографию с Трусовой и кольцом на фоне разведенного Дворцового моста.
Ранее Александра Трусова встречалась с российским фигуристом и олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.
Отметим, что последним официальным соревнованием для 19-летней Трусовой был этап российской серии Гран-при сезона-2022/23. С тех пор она не участвовала в турнирах, ограничиваясь выступлениями в ледовых шоу. В то же время 23-летний Игнатов продолжает активную карьеру. В мае он перешел от петербургского тренера Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко.