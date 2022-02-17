Щербакова — чемпионка, Валиева не выдержала, а Трусова кричала, что ненавидит фигурное катание. Главный боевик Олимпиады состоялся

Фото: скриншот видео / YouTube / коллаж Поделиться Поделиться







Произошло то, чего многие боялись. Российская фигуристка Камила Валиева оказалась все-таки не роботом, а обычной 15-летней девочкой. Она не справилась с психологическим давлением последней недели и осталась без медали. Напомним, что из-за положительной допинг-пробы, которую у нее взяли в декабре, Валиеву едва вообще не отстранили от Олимпиады. Ей приходилось выслушивать неприятные вопросы от журналистов, каждый из которых был уверен в ее виновности.

И если с короткой программой Камила справилась, заняв первое место, то в произвольной — провалилась. Валиева совершила столько ошибок, сколько не совершала, возможно, за всю свою предыдущую карьеру: ошибка на тройном акселе, степ-аут на четверном тулупе, падение на тройном тулупе, падение на четверном тулупе, степ-аут на тройном тулупе.



Автор: Olympics / YouTube

Доделав программу, Валиева уже все понимала. Она расплакалась. Но первое что услышала Валиева после ухода со льда — критику от тренера Этери Тутберидзе: «Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила».



‘Ну что ты так отпустила-то всё? Почему ты вообще перестала бороться? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила’, — Тутберидзе и Валиева сразу после проката pic.twitter.com/NIOqZMRfKB — Ученик Штирлица (@moments_Spring) February 17, 2022

Во время объявления оценок, когда стало понятно, что Валиева не попадает даже в призовую тройку, она расплакалась снова.

А потом еще раз, но тут на заднем плане происходила еще одна трагедия.



У Александры Трусовой все получилось наоборот. Она неидеально выполнила короткую программу два дня назад, по итогам которой стала лишь четвертой. Произвольная стала для нее вопросом жизни и смерти, и она выдала прокат всей своей жизни.

Александра впервые в истории сделала пять четверных прыжков на Олимпиаде. Да и у нее самой получилось приземлить (хоть и не без помарок) все пять четверных впервые в карьере. За прокат Трусова получила фантастические 177,13 балла (личный рекорд) и до выступления Щербаковой лидировала.



Автор: Olympics / YouTube

Сложно сказать, на что Александра надеялась с учетом низких оценок за короткую программу, но после произвольной она первое время была явно довольна собой. Когда же окончательно стало понятно, что она стала лишь серебряной медалисткой, наружу хлынули уже совсем другие эмоции.

«Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! Никогда больше не выйду на лед! Никогда! Я ненавижу! Это невозможно, так нельзя! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!» — рыдала Трусова, пока ее пытался успокоить тренер Сергей Дудаков.



Трусова: «Я ненавижу спорт. Я больше никогда не выйду на лёд» pic.twitter.com/o7i0lqZr8j — Светлана Дель Рей (@svetachalova) February 17, 2022

Трусова отталкивала Тутберидзе и кричала: «Вы все знали, вы все знали». Все это было похоже на эмоции Медведевой, которая проиграла Загитовой в Пхенчхане-2018. К журналистам Александра тем не менее подошла, в отличие от Валиевой.

«Я рада, что сделала пять четверных. Были ли мои слова про то, что я никогда больше не выйду на лед только эмоциями? Посмотрите. Отношение к Этери Георгиевне у меня не поменялось. Все нормально. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти. Из-за чего плачу? Просто захотела плакать. Я нахожусь уже две недели одна, без мамы, без собак. Вот и плачу», — заявила Трусова.



Королевой вечера была Анна Щербакова. Она не стала чрезмерно усложнять программу. У нее было всего два четверных прыжка — меньше всех из трех фигуристок Тутберидзе. Анна сделала ставку на надежность и чистоту исполнения. В итоге Щербакова на 4 с небольшим балла обошла Трусову и стала чемпионкой Олимпиады.



Автор: Olympics / YouTube

«Никакого осознания еще нет, я сейчас чувствую только радость и облегчение. Закончив прокат, я поняла, что сделала максимум в нужном месте в нужное время. Я собралась и в тот момент почувствовала, что добилась своей цели, и выдохнула с облегчением. Почувствовала радость. С того момента ничего не изменилось. Никакого куража не было, от каждого элемента, от одного к другому — ехала очень сосредоточенно. Не давала себе расслабиться ни на секунду. Больше всего переживала за первые два прыжка — четверные, и до каскада лутц — риттбергер никогда нельзя расслабляться. Но уже после него приходит ощущение, что этот прокат я уже сделала», — заявила Щербакова в эфире «Матч ТВ».

Также она добавила, что у нее желание продолжать кататься никуда не делось, что ей сложно представить себя вне фигурного катания.



«Заканчивать карьеру точно не готова», — заявила Щербакова.

Из-за провала Валиевой Щербаковой повезло: ее, в отличие от победителей командного турнира, теперь официально наградят золотой медалью.

Третью Олимпиаду подряд золото выигрывает фигуристка из России. И вторую подряд российские девушки берут также серебро. В Сочи-2014 победила Аделина Сотникова, в Пхенчхане-2018 — Алина Загитова. Кроме того, медали разного достоинства брали Ирина Слуцкая (серебро в Солт-Лейк-Сити-2002 и бронза в Турине-2006), Евгения Медведева (серебро в Пхенчхане-2018) и Кира Иванова (бронза в Сараево-1984).

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

