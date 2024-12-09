Горожанам бесплатно расскажут о зимних праздниках в старом Петербурге

У детей Николая II зимняя катальная горка неплохо себя чувствовала и при комнатной температуре. Она и располагалась в комнате — в одном из залов Александровского дворца (и сейчас располагается, после реставрации зала). Как отмечали зимние праздники в Петербурге люди разных сословий, узнаем на бесплатной лекции. 12+

Карл Йохан Энслен. Ледяные горы и балаганы на Неве у Смольного монастыря







»…в день нового года и в дни всех религиозных праздников работу производить на общих основаниях» — так говорилось в Постановлении Совнаркома СССР от 24 сентября 1929 года. К тому времени Рождество 7 января уже, конечно, не отмечали, но 1 января после революции оставалось нерабочим. И вновь стало выходным лишь в 1947-м.

Нынешние длинные новогодние праздники — это возвращение к дореволюционным традициям. Праздновать начинали 24 декабря — по новому стилю это 6 января, сочельник. Потом Рождество. Перед Новым годом (14 января) и Крещением (19 января) были формально перерывы, но народ и эти дни проводил в приподнятом настроении. Да и после: в богатые дома нанести новогодний визит можно было хоть 31 января.

Старый петровский указ, конечно, велел: «По большим и проезжим улицам знатным людям … перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых», а прочим полагалось хотя бы по хвойной ветке на ворота пристроить. Однако еще до середины XIX века нарядные елки непосредственно в домах были редкостью.