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Общество В Швеции завершили расследование по подозрению Мбаппе в изнасиловании

В Швеции завершили расследование по подозрению Мбаппе в изнасиловании

2 649
8 комментариев

Шведская прокуратура объявила о прекращении расследования дела против нападающего футбольного клуба «Реал» Килиана Мбаппе, связанного с обвинениями в изнасиловании. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает Aftonbladet.

Причиной завершения расследования стал недостаток доказательств. Женщина, которая составила заявление в полицию и обвинила Мбаппе в изнсиловании, отказалась давать комментарии о закрытии дела.

«Нельзя допрашивать людей, которых можно подозревать в совершении преступлений, не предъявив им подозрений», — заявила прокурор Марина Чиракова, отметив, что в ходе расследования проводились следственные действия — в том числе ряд допросов.

При этом подозреваемого Килиана Мбаппе не уведомляли о подозрении в совершении преступления.

Напомним, предполагаемое изнасилование могло произойти 10 октября в отеле Bank Hotel в центре Стокгольма. Там футболист остановился со своими друзьями 9 октября, а 11 октября уже покинул шведский аэропорт на частном самолете.

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Комментарии
8
Maik5
1 час
Нельзя подозреваемого подозревать без подозрений.
282408812
1 час
могло выясниться, то не её, а его?
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