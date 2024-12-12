В Швеции завершили расследование по подозрению Мбаппе в изнасиловании

Шведская прокуратура объявила о прекращении расследования дела против нападающего футбольного клуба «Реал» Килиана Мбаппе, связанного с обвинениями в изнасиловании. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает Aftonbladet.

Причиной завершения расследования стал недостаток доказательств. Женщина, которая составила заявление в полицию и обвинила Мбаппе в изнсиловании, отказалась давать комментарии о закрытии дела.

«Нельзя допрашивать людей, которых можно подозревать в совершении преступлений, не предъявив им подозрений», — заявила прокурор Марина Чиракова, отметив, что в ходе расследования проводились следственные действия — в том числе ряд допросов.

При этом подозреваемого Килиана Мбаппе не уведомляли о подозрении в совершении преступления.

Напомним, предполагаемое изнасилование могло произойти 10 октября в отеле Bank Hotel в центре Стокгольма. Там футболист остановился со своими друзьями 9 октября, а 11 октября уже покинул шведский аэропорт на частном самолете.